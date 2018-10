Salto a la gloria: oro en Buenos Aires

La amazona mexicana Nicole Meyer se bañó de gloria al ganar la medalla de oro en la disciplina del Salto Ecuestre de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Meyer Robredo subió a lo más alto del podio en la prueba por equipo internacional, en la que compitió para el conjunto mixto que representó a Norteamérica.

En la prueba celebrada en el Club Hípico Argentino, el conjunto norteamericano, integrado por Meyer, el haitiano Mateo Philippe Coles, la panameña Marissa Thompson, el hondureño Pedro Espinosa y el estadounidense Mattie Hatcher, terminó por imponerse a los combinados de Europa y África al lograr un acumulado de 97.89 segundos sin penalizaciones, logrando los máximos honores.

En esta prueba, la representante de México a lomos de “El Capricho Champion” presentó un recorrido en un tiempo de 38.07 segundos, que contribuyó de manera directa a la victoria de Norteamérica.

Tras haber subido a lo más alto del podio, la amazona mexicana se dijo complacida por haber vencido todos los inconvenientes de la prueba y consolidarse como una de las mejores del mundo.

“Todos montaron increíble, se siente padrísimo estar en una Olimpiada con los mejores jinetes del mundo, creo que lo más complicado fue soportar la presión, por lo mismo que es una prueba en conjunto. Quieres hacer el mejor resultado y lo más difícil es que no tienes tu caballo, entonces debes hacer una pista limpia con un caballo con el que no has concursado antes”.

El segundo lugar de esta prueba correspondió al equipo europeo formado por el británico Jack Whitaker, el italiano Giacomo Casadei, el húngaro Vince Jarmy, el holandés Rowen van de Mheen y el belga Simon Jan Morssinkhof, quienes finalizaron con un acumul ado de tiempo de 101.58 segundos sin penalizaciones.

Por su parte, los africanos conformados por el egipcio Nasser Elnaggar, la zimbabuense Lindsay Clark, la zambiana Anna Bunty Howard, la sudafricana Hannah Ivy Garton y Margaux Koenig, de Mauricio se colgaron la presea de bronce al contar con una infracción en su acumulado.