Salida en falso en la NFL

La temporada regular está a una semana de finalizar y el verdadero show de este gran deporte se acerca cada vez más con los Playoffs a la vuelta de la esquina.

Eso quiere decir que ya no podremos disfrutar del horrendo futbol de Chicago, del uniforme más feo de toda la Liga (nos referimos obviamente al de los Colts) ni de ver cómo los aficionados de los Browns se ilusionan creyendo que pueden ganarle a alguien; toda esa diversión se habrá terminado antes de comenzar el nuevo año.

No obstante, la postemporada de este año promete muchas emociones y sorpresas. La alta probabilidad de que por primera vez en la historia un equipo juegue el Super Bowl frente a su gente, caso de los Vikings; el ver a Tom Brady con su sexto anillo y esfumando las dudas sobre si es el mejor en haber jugado este deporte, pero sobre todo, que la expectativa de miles de aficionados se cumpla en el Super Bowl más esperado de la historia: Rams vs Jags.

Solamente en esta trinchera nos lamentamos que este sueño se haya terminado muy rápido y que ya nomás nos queden 12 vivos después del próximo domingo.

El podio

Con el destino en sus alas

La ofensiva es mediocre, la defensiva regresa poco a poco a su nivel y la suerte está de su lado, pero lo cierto es que los Ravens de Baltimore controlan su destino para avanzar a los Playoffs. Y aunque muchos no les den esperanzas de durar buen tiempo en la postemporada, Baltimore puede ser el caballo negro de la Conferencia Americana y uno que otro buen susto pueden sacar.

Vuelan más alto

Quizá en las dos últimas semanas llegaron a pasar apuros para vencer a Giants y Raiders, respectivamente, y fueron exhibidos en algunas áreas que los hacen lucir vulnerables, pero absolutamente nadie apostaba por los Eagles de Filadelfia al principio de campaña y ahora resultan ser los mandones en la Conferencia Nacional. Si continúan con la dosis de suerte, nadie se va a acordar de que les falta Carson Wentz.

Hay con qué soñar

En la Bahía de California hay un nuevo personaje mediático y le apodan Jimmy G (Yimi Yi, en español). Desde que Garoppolo asumió los controles de los 49ers, éstos no han perdido. Todo era cuestión de paciencia y encontrar el personal adecuado para el sistema de Kyle Shanahan. Nada más no hay que inflar a 40 libras a un equipo que empezó la temporada perdiendo sus primeros nueve juegos...

La figura

Todd Gurley, RB Rams.

No piensen que nos dio flojera seleccionar a la figura de esta semana al repetir al de hace ocho días. El corredor de tercer año, le aseguró el título divisional a su equipo después de 14 años y sigue siendo la cara del equipo a pesar de los rizos de oro de Jared Goff. Gurley no solo fue el líder corredor de los Rams con 118 yardas, sino que con las manos también la arma, con 10 recepciones para 158 yardas y dos anotaciones.

¿Te aviento el pañuelo?

Se les acabó el rodeo

El fracaso de los Cowboys de Dallas sería la historia perfecta para escribir un libro que se titule “Cómo echar a perder en cinco meses tus logros de un año atrás”. La Zekedependencia, las lesiones y en cierta medida las controversias del dueño con la Liga, hacen pensar que lo de los Cowboys de 2016 ocurrió hace tanto tiempo. Al menos Tony Romo le ponía drama.

Crónica de un final anunciado

Como el abuelo Simpson cuando entra a una casa de citas fue el regreso de Aaron Rodgers esta temporada. Después, los Vikings se encargaron de acentuar la tragedia que ellos mismos iniciaron nueve semanas atrás, al blanquear en casa de Green Bay. Ahora sí, a buscar ayuda y no depender de un solo hombre.

Nomás queda llorar

A lo largo de estos meses hemos evidenciado nuestros colores y no hay fracaso que nos duela más que el de los Raiders. Es como la típica historia de alguien que le promete a su pareja ser diferente, lo hace por un tiempo y después vuelve a las andadas. Así nos sentimos, pero como las parejas codependientes, ahí vamos a estar el siguiente año.

El meme

El villano

Que alguien nos explique qué es una atrapada ¯\_(|_| )_/¯

En serio que no entendemos qué es o qué no es una atrapada en la NFL. Y no queremos pecar de suspicaces, pero lo ocurrido el domingo entre Bills y Patriots hace que pidamos con urgencia una revisión a fondo de una regla tan confusa que hasta los que no siguen este deporte se preguntan qué diantres es un pase completo en esta Liga. Ya van al menos cuatro temporadas en las que ni los oficiales ni los Godínez de las oficinas de la NFL en Nueva York se ponen de acuerdo con esta regla y sólo vemos lágrimas entre los afectados por esta falta de entendimiento. Ya no se hagan los que no quieren o no saben.