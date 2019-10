Salida en falso

Como suele hacerse domingo a domingo, aparte de estar atentos a los juegos que pasan por televisión abierta, también nos gusta gastar el saldo del celular explorando el Twitter para actualizarnos sobre lo que ocurre en otros frentes.

Pero para sorpresa de los que integramos esta trinchera, nueve de cada 10 tuits son de quejas contra los oficiales de la NFL, que al parecer ven menos que los tres ratones ciegos del cuento por las controversiales marcaciones que hacen partido a partido.

Y aunque en la mayoría de las ocasiones sí damos crédito a que los oficiales no tienen el criterio suficiente, también creemos que las incontables modificaciones a las reglas que se han hecho con el paso de los años tienen algo que ver.

El deporte poco a poco se ha ido transformando en tocho bandera (que no es malo), pero ha estado perdiendo su esencia y los aficionados de décadas ya casi ni se interesan en el mismo porque es insoportable ver la cantidad de pañuelos que vuelan en cada encuentro, y si a eso le agregamos que algunas marcaciones son tendenciosas, pues...

Ojalá esto cambie para bien.

Héroe: Russell Wilson

El mariscal de campo de los Seahawks está desquitando la millonada que le pagaron antes de iniciar la temporada y desde nuestra perspectiva lidera la carrera para ser el Jugador Más Valioso, gracias a otra actuación de otro mundo que dejó tres anotaciones para venir de atrás frente a los Browns.

El podio

1. Otro tipo de terror

Digan lo que digan, pero estamos viendo una versión mejorada de los Patriots campeones, en la que no dependen de un par de tipos sino de una defensiva entera a la que no le hacen ni cosquillas, y para muestra está el hecho de que sólo promedian ocho puntos y menos de 235 yardas en contra por partido. Ya no sólo hay que sacar el rosario frente a Tom Brady y Bill Belichick, sino frente a todo el equipo (emoji de carita ofuscada).

2. Siempre hay formas

San Francisco siempre encuentra formas de ganar y de mantenerse invicto, pero hasta ahora ninguna victoria había sido tan sorprendente como la del domingo pasado en la que demostró que los Rams tienen serias fallas cuando dependen de un solo hombre, pues la que fuera una ofensiva imparable se mostró completamente inofensiva ante unos 49ers que por sus pistolas están dominando el Oeste de la Nacional.

3. saben embestir

Conforme pasan los partidos, Deshaun Watson se consolida como uno de los nuevos valores de la Liga y para confirmarlo está el hecho de que se levantó de sus propios errores frente a Patrick Mahomes y los Chiefs, a los que les ganó la partida el pasado domingo para demostrar que Kansas City tiene debilidades (que son muchas) y que los Texans están cansados de ser equipo chico y están decididos a ser protagonistas.

Villano: Los oficiales

No nos gusta comparar porque se trata de deportes diferentes y contextos distintos, pero los árbitros de la NFL se parecen cada vez más a los de la Liga MX por sus marcaciones tendenciosas o jugadas que no quisieron ver, porque lo del lunes en Green Bay fue descarado y nadie deja de hablar de eso.

¿Te aviento el pañuelo?

1. Especie en extinción

Podrán existir miles de pretextos para explicar el por qué los Bengals no han ganado un solo juego esta temporada, pero lo cierto es que ni tendiéndole la cama a Marvin Lewis como lo hicieron el año pasado lucían tan desangelados y grises como ha ocurrido en esta campaña. El problema parece ya no estar en las laterales, sino en el campo...

2. Todavía no era el momento

Por porquito y los Dolphins de Miami le echan a perder el plan maestro a su entrenador Brian Flores, quien en secreto espera perder todos los juegos de esta temporada y quien sudó la gota gorda el domingo cuando alguien le sugirió que fuera por dos puntos para ganarle a los Redskins; pero todo volvió a la normalidad y Miami sigue sin ganar esta campaña.

3. Bultitos

No hay ni cómo negarlo, los Chargers, además de ser el único equipo de la Liga que juega de visitante en su propio estadio, no puede quitarse de encima el estigma de estar salado y quedarse siempre a la orilla de cosas importantes, pero perder ante el tercer mariscal de campo de los Steelers es una nueva forma de hacer el ridículo.

Líderes a la ofensiva

Yardas por aire

1. Pat Mahomes, KC 2104

2. Matt Ryan, ATL 2011

3. Dak Prescott, DAL 1883

Yardas por tierra

1. C. McCaffrey, CAR 618

2. Nick Chubb, CLE 607

3. L. Fournette, JAX 584

Yardas recibiendo

1. Chris Godwin, TB 662

2. Michael Thomas, NO 632

3. D.J. Chark, JAX 528

Líderes a la defensiva

Tacleadas

1. Jordan Hicks, ARI 62

1. Luke Kuechly, CAR 62

1. Joe Schobert, CLE 62

Capturas

1. Shaquil Barrett, TB 9.0

1. Myles Garrett, CLE 9.0

2. Preston Smith, GB 7.0

Intercepciones