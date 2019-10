Salida en falso

Domingo a domingo, en esta trinchera ya varios tenemos el rosario en la mano a partir de las 12 del día, pues no sabemos qué jugador esté a punto de perder la conciencia por un golpe mal dado.

Este pasado fin de semana, un escalofrío nos recorrió por todo el cuerpo al ver las dramáticas escenas en Pittsburgh luego de que Mason Rudolph, el suplente de Ben Roethlisberger, cayera como costal luego de un golpe (¿casco a casco?) de Earl Thomas.

Si bien el muchacho se pudo mover después de unos minutos, el terror se apoderó de varios cuando campante salió caminando del campo, en lugar de haber sido inmovilizado para prevenir cosas peores.

Escenas como ésta son más y más comunes en la Liga, y por más que la misma se esfuerza por erradicarlos, ya sea multando o suspendiendo a quienes golpean, la falta de cuidado hace presa de varias víctimas y nuestras uñas la terminan pagando.

Ya sabemos que ellos no nos van a leer, pero muchachos de la NFL, cuídense por favor (emoji de carita triste).

Héroe: Christian McCaffrey

No hay Cam Newton, no hay problema. El corredor de tercer año hace de todo con los Panthers de Carolina y él solito se encargó de darle a su equipo el triunfo el domingo pasado, acumulando 237 yardas totales y tres anotaciones, convirtiéndose, sin lugar a dudas, en el mejor jugador de la Liga en su posición.

El Podio

1. Retomando brillo

¿Quién lo iba imaginar? Luego de unos cuantos años en el lodo, los 49ers de San Francisco son aspirantes a cosas serias en lo que va de la campaña, y aunque el lunes vapulearon a los Browns que volvieron a hacer un Browns, el resto de sus resultados hablan de un equipo que va con todo para recuperar su gloria perdida.

2. ¡Ah caray!

Los fatalistas (que abundan por cientos) daban por muertos a los Saints de Nueva Orleáns luego de que Drew Brees se pusiera malito de su pulgar, pero lo cierto es que su suplente, Teddy Bridgewater, se ha fajado en serio y en dos encuentros como titular ha logrado categóricos triunfos ante rivales de verdad, por lo que el equipo puede confiar en estar en buenas manos.

3. Que ésta sea la buena

Hay miembros de esta trinchera que ya están reservando boletos para ver futbol americano en enero, pues luego de dos (más que convincentes) victorias consecutivas ante rivales de peso, los Raiders de Oakland (o Londres o Las Vegas, da igual), se colocan de momento en una posición para agarrar un boleto de Comodín y con ello ilusionar (nos) a su más que golpeada afición.

Villano: todos los Steelers

AFP

Resulta inconcebible que en una Liga en la que hay estrictos protocolos para salvaguardar la integridad de un jugador que es noqueado en una jugada, en Pittsburgh se hayan pasado las instrucciones por salve sea la parte luego de la dramática conmoción que sufrió Mason Rudolph; de milagro no se les quedó ahí el chavo.

¿Te aviento el pañuelo?

1. Cortando por lo más delgado

Ya lo habíamos dicho en otra ocasión no muy lejana: Washington es una organización de risa y no sólo por el triste papel que hace en el emparrillado, sino que desde el dueño y hasta el presidente del equipo no tienen ni la más remota idea de cómo hacerlo ganador y se van por la fácil: hacer de Jay Gruden uno más en la fila del desempleo.

2. Todo se acaba

Como bien lo dijera José José (QEPD), “nada es para siempre, que hasta la belleza cansa”, que en Atlanta el ciclo de Matt Ryan y Dan Quinn ya está a nada de llegar a su fin, pues desde su colapso en el Super Bowl LI nada de nada ha pasado con los Falcons, que muy acá a la ofensiva, pero que tristemente se trata de un equipo muy mal armado.

3. Misma historia, nuevo personaje

En este espacio creemos de una buena vez que toda esa palabrería que ponía a los Browns como la última coca del desierto ha sido desechada categóricamente luego de la penosa, vergonzosa, ridícula y lamentable actuación del lunes, en la que Baker Mayfield demostró que está cerca de convertirse en uno más de la larga lista de promesas pasajeras en Cleveland.

Estadísticas

Líderes a la ofensiva

Yardas por aire

1. Pat Mahomes, KC 1831

2. Matt Ryan, ATL 1655

3. Jared Goff, LAR 1649

Yardas por tierra

1. C. McCaffrey, CAR 587

2. Dalvin Cook, MIN 542

3. L. Fournette, JAC 512

Yardas recibiendo

1. Michael Thomas, NO 543

2. Amari Cooper, DAL 512

3. Chris Godwin, TB 511

Líderes a la defensiva

Tacleadas

1. Luke Kuechly, CAR 56

2. Blake Martínez, GB 55

3. Jordan Hicks, ARI 54

Capturas

1. Shaquil Barrett, TB 9.0

2. Myles Garrett, CLE 7.0

3. Mario Addison, CAR 6.5

Intercepciones

1. Jason McCourty, NE 4

2. Jaime Collins, NE 3

3. Kevin Byard, TEN 2