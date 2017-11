Salida en Falso

Entre decepciones y sorpresas, así es como hemos llegado a la mitad de la temporada regular en una de las mejores Ligas deportivas del mundo. Mientras que para algunos todo ha sido miel sobre hojuelas y ya sueñan prematuramente con llegar a Minnesota el próximo 4 de febrero en el Partido Grande, para otros se ha llegado el momento de planificar la temporada 2018-2019.

Equipos como los Bills o los Eagles han vuelto aún más locos a sus pocos pero bien habidos aficionados con tremendo accionar dentro del emparrillado, al registrar dos de las mejores marcas de la Liga. Por si esto fuera poco, ambas escuadras han rearmado su peligrosa ofensiva con adquisiciones de último momento, como la llegada del corredor Jay Ajayi a las filas de Filadelfia o la del receptor Kelvin Benjamin, quien llega a Buffalo procedente de Carolina.

Aunque son apuestas arriesgadas, desde esta trinchera esperamos que estas organizaciones sí puedan cambiar su triste historia y por fin regresen a lo que tanto esperan sus fanáticos, por lo tanto, nos resta disfrutar de otras ocho fechas llenas de dramatismo, no sin antes seguir gritando ¡Bendita NFL!

EL PODIO

1.- No aflojan

El negro y amarillo vuelven a posicionarse como los colores de moda en la NFL. Y no es para menos, ya que los dirigidos por Mike Tomlin se han convertido en los amos y señores de la División Norte de la Americana. En esta ocasión ligaron su tercera victoria consecutiva al derrotar a los Lions de Detroit con una actuación memorable del receptor veinteañero JuJu Smith-Schuster.

2.- Nadie creía en ellos

Cuando terminó la pretemporada, pocos eran los aventurados que ponían a los emplumados como candidatos al cetro de la Conferencia Nacional, sin embargo, esto ha cambiado y ahora son los mismos Eagles quienes no creen en nadie al poseer la mejor marca de toda la Liga. Encabezados por Carson Wentz, los de Filadelfia le pasaron por encima a los pobres 49’ers de San Francisco.

3.- Su mejor inicio

Los Bills se han convertido en referencia obligada cuando se habla de Buffalo. Con un ataque formado por su corredor de poder Lesean McCoy, los cuatro veces perdedores del Super Bowl exhibieron a los Raiders y de paso sumaron su mejor inicio de temporada desde 1999.

¿Te aviento el pañuelo?

De pena ajena

Ya lo hemos dicho, pero lo volveremos a repetir. La defensa de los Raiders de Oakland se olvidó de jugar y ahora sólo sale al terreno de juego a mirar cómo corren y reciben sus contrarios. En esta ocasión, los de negro y plata poco pudieron hacer ante los Bills de Buffalo al permitir 331 yardas. Pareciera que alguien llamado Ken Norton Jr. ya no regresará a California el próximo año.

No se hace uno

Trevor Siemian apenas pudo lanzar para 198 yardas, una anotación y nada más tres intercepciones. A la espera del lugar de Trevor se encuentran Paxton Lynch y Brock Osweiler, este último famoso por defraudar a los Texans con millones de dólares.



Ahí vamos de nuevo

Quienes demostraron que su realidad es nadar en aguas muy turbias son los Dolphins de Miami al haber sido borrados del emparrillado por los Ravens de Baltimore. Los de Florida dan una de cal por dos de arena y tras haber remontado el marcador en sus últimos dos encuentros para quedarse con valiosas victorias, en esta ocasión se durmieron en sus laureles para sumar su tercera derrota de la campaña por marcador de 40-0.

LA FIGURA

Rusell Wilson, QB de Seahawks

En lo que fue considerado un auténtico bombardeo sin tregua alguna, los Seahawks de Seattle vencieron a los Texans de Houston en uno de los encuentros con más puntos de la temporada. El hombre clave de esta contienda fue el mariscal de los pájaros marinos Rusell Wilson, quien fue el mejor de la semana en su posición con una actuación sobresaliente de 452 yardas y cuatro anotaciones para llevar a su equipo al liderato de la División Oeste de la Nacional.

EL VILLANO

Casi lo mata

El antihéroe de esta ocasión no podría ser otro más que Kiko “Lo hice sin querer” Alonso, quien fiel a su costumbre, volvió a dejar fuera del emparrillado a otro de sus compañeros. Resulta que el apoyador de los Dolphins conmocionó al mariscal de los Ravens de Baltimore, Joe Flacco, a quien dejó viendo estrellitas con una fuerte tacleada que hasta el casco le arrancó. El problema de esto no fue que el defensivo de Miami haya golpeado al pasador, sino que lo hizo cuando éste se barría y no tenía oportunidad de protegerse.