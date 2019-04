Salcido aferrado a los Tiburones

Carlos Salcido sólo tiene una certeza al final de esta temporada.

Si se mantiene como jugador activo, será sólo porque extendió su contrato con el Veracruz, pues ya no negociará con ningún otro equipo del máximo circuito.

“No tengo pensado jugar en ningún otro equipo que no sea Veracruz”, dijo el ocotlense al terminar un evento de su ex equipo en Holanda, el PSV Eindhoven, donde Carlos fungió como anfitrión. “Me costó trabajo tomar la decisión de ir a los Tiburones. Yo, si no es en este equipo, ya no pienso seguir jugando”, completó.

- ¿Vas a continuar con Veracruz en el entendido de que pagarán por su permanencia?

No he hablado con la gente de Veracruz, se han hablado muchas cosas y yo soy el menos vinculado a todo eso que dice del equipo.

Carlos Salcido asegura que, en este momento, su realidad indica que su andar con el Veracruz está por terminar. “Mi contrato dice que si el equipo descendía yo prácticamente terminaba ahí mi contrato, el equipo está descendido, y yo tengo dos partidos más para estar. No me he sentado con el dueño, no sé si va a seguir o no. Si el equipo seguía yo prácticamente tenía un contrato hasta diciembre. Pero ahorita lo que menos me importa es pensar en un contrato, tengo una buena relación con Fidel Kuri y sabe que lo puedo ayudar en cualquier cosa”.

Hablar de Chivas no me incumbe, no estoy ahí, ya no pertenezco, ya no existo ahí, ya no estoy en el vestidor, ya no tengo a mis compañeros, ya no tengo nada ahí”

Lejos de ver su estancia en el puerto jarocho como una mancha en su carrera, Salcido se muestra agradecido. “Estoy contento, porque tengo la bendición de seguir jugando, disfrutando de un entrenamiento, de disfrutar un partido, y consciente de todo lo que viene porque es la realidad, estoy muy tranquilo y a gusto. Son muchísimas (las enseñanzas), siempre lo dije desde el primer momento que iba para Veracruz, sabía que la institución me iba a enseñar muchas cosas, y así ha sido porque cuando hay cosas buenas aprendes, pero cuando hay resultados malos o cosas complicadas, aprendes el doble o el triple. Toda la experiencia me ha permitido conocer gente maravillosa, gente que la verdad la voy a estimar y admirar, y estoy muy bien”.

Recomendación

Ante las versiones que colocan a Edson Álvarez como la siguiente adquisición mexicana del PSV, Carlos Salcido recomendó ampliamente esta institución para que sea el siguiente escalón del volante del América. “Sería bueno que un mexicano vaya a jugar al extranjero, que llegara al PSV porque llegar a un lugar donde tienes el apoyo de otros mexicanos que te pueden orientar, es una ganancia. Edson haría su sueño realidad de jugar allá. PSV está acostumbrado a tratar muy bien a los futbolistas mexicanos”.

El volante del Veracruz considera que Edson está en la edad ideal. “Acá es de cada quien, por la edad que tienen él y ‘Chucky’ creo que claro que tienen que salir, pero hay que ser inteligentes, tomar un equipo como un trampolín para poder calarte, porque si primero agarras un equipo grande o fuerte a veces no tienes la oportunidad de jugar, y en un año te veremos de regreso. La realidad es que hay que ir poco a poco, y la oportunidad la tienen, eso es una bendición”.

No hay marcha atrás

Carlos Salcido también aclaró muchas cosas en torno a su carrera.

El próximo año creo que se pone bueno el tema del descenso, nada más. No solamente es Chivas, hay otros tres o cuatro equipos involucrados”

De entrada, seguró que no se arrepiente de haber ido al Veracruz, donde a fin de cuentas, descendió. “No, claro que no, la gente que me conoce sabe que cuando tomo una decisión la tomo y ya estoy, así como he tomado todas las decisiones a lo largo de mi carrera”.

También habló sobre cómo vivió la goleada de 9-2 ante Pachuca, algo que nunca le había pasado. “Fue muy difícil, por un momento me fui del partido, me trasladé a toda mi carrera y de pronto me di cuenta de lo que pasaba. Fue muy difícil porque ni en un entrenamiento había recibido tantos goles. Pero hay dos cosas en el futbol: ganas y aprendes”.

También dio su postura sobre su patrón Fidel Kuri, presidente del Veracruz. “He tenido la dicha de comer con él, bromear, y me quedo con esa persona, no me puedo meter en otras situaciones”.