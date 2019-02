Estuve tres años en Chivas con contratos de seis meses: Salcido

Carlos Salcido, ahora jugador de Veracruz, reveló que durante tres años estuvo firmando contratos cada seis meses con Chivas, y que cuando le ofrecieron firmar por un año, lloró.

El defensa agradece por la decisión a Francisco Gabriel de Anda, que fue director deportivo de Chivas durante cuatro meses en 2018.

“De Anda, la verdad es que gracias a ti cumplí un objetivo y una meta, después te diré por qué, cuando me brindaste el año me hiciste llorar, esa era una meta que yo tenía, tenía tres años en Chivas haciendo un contrato de seis meses y quería lograr en Chivas que me dieran el contrato de un año y tú me lo brindaste. Ya te diré los porqués”, dijo Salcido a la cadena ESPN.

El contrato de un año postergó el retiro del defensa de 38 años, y le permitió disputar el Mundial de Clubes en enero de 2019.

"Me había despedido de todos, ya estaba para retirarme, me había despedido de Matías, de Jorge, ya lo había hablado y el único que no sabía era De Anda y cuando subo hablo con él y me dice tienes que ir al Mundial de Clubes”.

Salcido dejó Chivas afirmando que recibió malos tratos de parte del actual cuerpo técnico rojiblanco, aunque el ahora jugador de Veracruz no desea ofrecer más detalles sobre las circunstancias de su salida.

“Del tema del profesor Pepe no voy a comentar nada, me encanta que al equipo le esté yendo bien".

“Del tema del profesor Pepe no voy a comentar nada, me encanta que al equipo le esté yendo bien, tengo muchos compañeros que me ilusiona y estoy contento verlos bien, acuérdense que soy el fanático número uno de ese equipo y siempre me encantará que les vaya bien”.

Salcido podría reencontrarse con el Guadalajara ya este lunes, cuando el Rebaño recibirá a los Tiburones el próximo lunes a las 18:36 horas.

RR