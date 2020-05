Rooney afirma que fuerzan la reanudación

El atacante inglés del Derby County, Wayne Rooney, externó el malestar que viven los futbolistas en Inglaterra, ya que consideran que la Football Associaton (FA) y la Premier League están forzando un regreso ante el COVID-19.

“Estoy desesperado por entrenar y jugar de nuevo, pero siento que el futbol en Inglaterra está siendo empujado a regresar demasiado pronto. Nuestro Gobierno dice que las personas pueden volver al trabajo, pero sólo con distanciamiento social, y eso no funciona en el futbol”, escribió en su columna para un diario inglés.

Al respecto, se dijo sorprendido por la falta de interés de los organismos en las opiniones de los jugadores, quienes son, a final de cuentas, los que desempeñan las labores dentro de los terrenos de juego.

“Algo que me ha sorprendido es lo poco que parecen contar nuestras opiniones. La Premier se involucró con los jugadores a través de los gerentes y capitanes, pero como capitán del Derby, no he recibido ni una llamada telefónica para preguntar cómo se sienten los jugadores del Derby sobre el regreso”, culminó.

JL