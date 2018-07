''Ronny'' Ruelas quiere roce internacional

Para Ronaldo Ruelas, campeón intercontinental pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ''no hay tiempo para perder el tiempo''. Así lo dicen sus palabras y lo demuestran sus actos, pues con apenas nueve peleas en el profesionalismo, el joven jalisciense ya sueña con salir de su ''zona de confort'' y medirse con pugilistas de otras fronteras.

''Es lo que estamos buscando, gente de fuera con otro estilo de boxeo y otro trabajo. Queremos salir fuera del área de confort. Yo desde un principio he pensado en eso. Ya he peleado mucho por toda la República Mexicana, lo he hecho desde que fui amateur''.

''La experiencia con boxeadores mexicanos ya la tengo. Para esta última pelea hice un campamento en Ciudad de México, en el Comité Olímpico Mexicano, ahí me estuve midiendo con gente de selección nacional que van ahora a Barranquilla 2018. Con esa gente me foguee y ahora lo que buscamos es el extranjero, ese sería el siguiente paso'', compartió.

Ruelas cuenta con poco más de un año dentro del profesionalismo, sin embargo ya es un viejo conocido del boxeo nacional, pues realizó más de 150 peleas como amateur y su trayectoria en el boxeo aficionado le ha dejado bases sólidas para su incursión en el ámbito del boxeo de paga. De momento su récord se mantiene invicto con nueve triunfos, siete de estos mediante el nocaut.

Listo para 12 rounds

Pese a que sólo dos de sus peleas como profesional se han definido por la vía de las tarjetas, Ronaldo Ruelas afirma que no tendría problema alguno para disputar una pelea de 12 asaltos, ya que dice que siempre se ha preparado para pelear una contienda de esa duración.

''En el gimnasio lo hago, ahí peleo de 10 a 12 rounds. Mi última pelea estaba preparada para eso, pero al final nos la cambiaron a ocho. Siempre nos preparamos para 12. A pesar de que se han dado los nocauts nunca vamos con esa intención, siempre pensamos en pelear todos los rounds porque eso me sirve a mí'', finalizó el púgil jalisciense.

El último triunfo de Ruelas llegó el sábado pasado, día en que se enfrentó al también tapatío José de Alba, rival al que superó en sólo tres asaltos por la vía del nocaut técnico. Ahora, ''Ronny'' busca nuevos retos y mayor exigencia.

