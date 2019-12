Ron Rivera asegura que volverá a dirigir en la NFL

Luego de su despido como coach de las Panteras de Carolina, Ron Rivera se mostró satisfecho con su labor y aseguró que tendrá otra oportunidad para volver a entrenar a un equipo de la NFL.

Rivera afirmó que en los nueve años que estuvo al mando de las Panteras adquirió mucha experiencia, y que ahora está listo para las nuevas oportunidades y retos que se presenten en el futuro.

"Las cosas por las que hemos pasado me han dado mucha experiencia. No significa que seré mejor que nadie, pero esto me da una perspectiva diferente. Voy a ser honesto, estoy un poco emocionado, realmente lo estoy. Estoy ansioso por las oportunidades que puedan presentarse, sólo hay que esperar".

De igual modo, el entrenador de 57 años manifestó en conferencia de prensa que si hay otra oportunidad le gustaría seguir influyendo en la vida de los jóvenes, no sólo dentro del emparrillado sino fuera de él.

"Me encanta entrenar y no sólo porque se trata de ganar partidos de futbol, sino porque tienes la oportunidad de impactar a hombres y personas jóvenes, y eso es lo que quiero hacer. Quiero ser capaz de impactar en la vida de las personas, ganar partidos de futbol y, con suerte, ganar un Súper Bowl", señaló el coach.

Rivera se marcha de Carolina como el entrenador más ganador en la historia de la franquicia, luego de conseguir tres campeonatos de la División Sur, un título de la Conferencia Nacional y una aparición en el Súper Tazón 50, el cual perdió ante Broncos de Denver.

AJ