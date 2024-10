Rommel Pacheco revoca la cancelación de becas para deportistas

El nuevo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, ordenó detener el proceso de reducción o cancelación de becas a deportistas que inició la pasada administración de Ana Gabriela Guevara.

Entrevistado en su visita al Senado, el exclavadista dio a conocer una nueva política de puertas abiertas para los deportistas y la revisión de las actuales reglas de operación para el otorgamiento de becas.

“Vamos a revisar cada uno de los casos. Ya di la instrucción en el área de calidad, que es el área que se encarga de las becas, de que se considere cada uno de los casos y que no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta no analizar cada uno de los casos, y los que ya están en ese procedimiento revisarlos para ver cómo podemos revocar lo que está sucediendo”, dijo.

“Lo más importante para mí, obviamente como eje central son los deportistas, venimos a apoyar y la instrucción es que los deportistas tengan todo lo necesario, puertas abiertas, comunicación y respondiendo no solamente a los deportistas, trabajar de la mano con las federaciones”, comentó.

Pacheco Marrufo informó que ya platicó con la fondista mexicana Laura Galván, quien denunció que la Conade dio de baja su beca, “para decirle que es un trámite administrativo que no corresponde a esta administración y que vamos a revisar cada uno de los casos”.

El titular de la Conade asistió como invitado a la instalación de la Comisión del Deporte del Senado de la República, que preside la senadora del Partido del Trabajo Ana Karen Hernández.