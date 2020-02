Roger Martínez ofrece disculpas al América

En entrevista para Fox Sports, el delantero colombiano Roger Martínez negó buscar su salida del América con la finalidad de regresar al futbol de Europa, y además, ofreció disculpas a la directiva del equipo.

"Se han dicho muchas cosas, que me quiero ir y la verdad no es así. Sí declaré que si llegara una oferta de Europa que la consideraran, por que, ¿a qué jugador no le gustaría ir a Europa? Fue por eso que está pasando todo y han malinterpretado las cosas", señaló para el programa ''La última palabra''.

El atacante resaltó que ''es una situación complicada'' la que está pasando, pues aún tiene tres años de contrato con los capitalinos, e indicó que ha estado trabajando ''al cien por ciento, como siempre'', pero que no se le ha dado la oportunidad de jugar, en respuesta a los rumores sobre su inactividad.

Además, resaltó lo que ha logrado durante su estancia con los de Coapa.

''No es mi intención para nada negar jugar en el club, quién no va a estar contento en el club más grande México, he ganado tres títulos en un año y medio que es el tiempo que llevo y si se mal interpretó les ofrezco una disculpa, porque yo estoy muy a gusto y contento con mis compañeros y Cuerpo Técnico. Este club me dio la oportunidad de volver a mi Selección'', finalizó.

OF