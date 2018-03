Rodolfo Cota, con las horas contadas... otra vez

Una de las consignas más importantes que tendrá Francisco Gabriel de Anda en su gestión de arranque como Director Deportivo, de esas determinaciones que marcarán su llegada, será sin lugar a duda buscar la permanencia en la institución del arquero Rodolfo Cota, quien hoy mismo pelea un puesto entre los 23 seleccionados, que irán al Mundial de Rusia, pero también ve como su permanencia en el Guadalajara pende de un hilo, tal como en diciembre pasado.

Desde el arribo de Cota, el cual por cierto fue muy cuestionado en su momento, Chivas ganó en solidez defensiva por su liderazgo, porque ubica a sus compañeros y porque ha aparecido en momentos clave para que el equipo no pierda partidos; incluso fue parte fundamental para que los rojiblancos obtuvieran la estrella 12.

El cancerbero ha jugado todos los encuentros de Liga y Liguilla y le da gusto que el técnico Matías Almeyda le dé confianza para tenerlo siempre ahí, al tiempo que agradeció que no aparezcan lesiones, lo cual ha sido determinante para mantenerse como estelar. “La realidad es que respeto las determinaciones de Matías, si él me pone a jugar con la Sub-20, con quien quiera yo estaré ahí, acato órdenes. Él es quien toma esas determinaciones y no es que yo haya pedido algo”.

Antes de iniciar el campeonato pasado, la directiva hizo todo lo posible para retener al arquero, pues se venció el préstamo con los Tuzos y la directiva del Pachuca lo quería de vuelta a menos que Chivas hiciera válida la opción de compra que había.

Cota intervino, habló con los directivos de los hidalguenses para obtener otro permiso por seis meses más y cuando la misma dirigencia tapatía había hablado ya con Miguel Jiménez y Antonio Rodríguez, que se pelearían la titularidad, se dio la buena noticia para Cota de que se quedaría otro campeonato más, el actual.

El tiempo de su préstamo está por expirar al concluir el torneo Clausura 2018, lo cual es algo a lo que De Anda tendrá que buscarle una solución favorable para Chivas, y Cota también sabe que conforme pasen los días, ese momento de negociación llegará.

Rodolfo quiere quedarse en el Guadalajara, su visión es retirarse defendiendo los colores rojiblancos porque se ha identificado con la afición, la institución, la forma de trabajo y porque le ha agarrado mucho cariño al equipo. “Falta mucho (para negociar la permanencia), no estoy pensando en eso, pero ya que se empiece a acortar el tiempo por ahí en su momento se hablará. Ahora lo que toca es cada día dar lo mejor, si me llego a equivocar ni hablar, pero siempre daré mi mejor esfuerzo. Trabajo para que la gente se quede tranquila de que uno siempre es profesional y que busca equivocarse lo menos posible para regalarle alegrías”.

LAS CIFRAS

8 millones de dólares fue la primera cifra que pidieron los Tuzos por los derechos federativos del portero Rodolfo Cota, quien fue campeón con el Rebaño en el Clausura 2017.

5 son los torneos que ha estado Cota en Chivas, en los cuales ha acumulado siete mil 560 minutos jugados, sólo tomando en cuenta Liga MX, regular y Liguilla.

7 las tarjetas amarillas que se ha ganado en los cinco torneos de Liga que ha jugado. No registra tarjetas rojas en los 84 encuentros con Chivas.

No pierde la esperanza tricolor

Para la última convocatoria de la Selección Mexicana, que está de gira en Estados Unidos, Rodolfo Cota no fue llamado, pero eso no lo desalienta para seguir trabajando, porque es de los que cree que la esperanza muere al último y trabajará buscando a toda costa ganarse un puesto para el Mundial en la recta final del Clausura 2018. “Primero estoy en Chivas, no hemos tenido buen torneo en la Liga y esperamos revertir todo esto. Creo que en base a buenas actuaciones y que el equipo ande bien, se pudiera abrir una posibilidad, pelear un lugar”.