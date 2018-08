Roberto Osuna pide que no lo juzguen

Roberto Osuna, pitcher mexicano de las Astros de Houston, pide a la gente que no lo juzgue hasta saber qué pasó en realidad en la situación que lo llevó a ser acusado de violencia doméstica.

El cerrador mexicano de los Astros de Houston concedió una entrevista al medio estadounidense USA Today en la que señala se siente triste por ver la forma en la que ha sido tratado por la prensa y parte de los aficionados.

"Nadie sabe lo que pasó. Todo el mundo es me juzgó de manera rápida y dice todo tipo de cosas al respecto. Estoy esperando a que salga todo para que la gente realmente pueda esperar a ver qué pasó. Realmente me gustaría que los fanáticos, y todos los demás, (aprendan) lo que los medios dicen no es verdad", declaró Osuna.

El lanzador sinaloense no había hablado públicamente sobre la noche del 7 de mayo cuando estaba en Toronto, todavía como jugador de los Azulejos, y fue acusado de violencia doméstica por una mujer que aparentemente era su novia.

El escándalo que siguió determinó la salida de Osuna de la organización canadiense, y el 30 de julio de este año pasó a los Astros de Houston.

Osuna no ha querido divulgar detalles hasta la audiencia que sostendrá el 5 de septiembre. "Oye, si soy culpable, puedes decir lo que quieras".

El mexicano fue suspendido 75 juegos por violar la política de violencia doméstica de Grandes Ligas.

Si es encontrado culpable, enfrentaría seis meses de prisión y una multa de 5 mil dólares.

