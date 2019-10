Roberto Alvarado quiere un título de liga antes de irse del Cruz Azul

El volante Roberto Alvarado aceptó que estaría dispuesto a escuchar alguna propuesta de Ricardo Peláez para emigrar al Guadalajara, pero dejó en claro que no se quiere ir de Cruz Azul sin antes haber logrado el título de liga.

Dentro de los rumores que hay como posibles refuerzos que dio Peláez al Rebaño Sagrado para el siguiente torneo está el nombre de Alvarado, quien afirmó que "lo escucharía, pero estoy más que contento aquí, me han dado la confianza acá, espero y quiero salir campeón con Cruz Azul".

En conferencia de prensa en La Noria, el exjugador de Necaxa indicó que siente una gran estima por Peláez y que está feliz de que haya llegado a un equipo tan importante como las Chivas.

"Qué bueno que se fue a Chivas, vi la noticia, siempre estaré agradecido con Ricardo, que hizo posible que viniera acá (a la Máquina), no he tenido la oportunidad de hablar con él, si bien son rumores, estoy concentrado con Cruz Azul", apuntó.

Alvarado dejó en claro, sin embargo, que más allá de que siempre es motivante que su nombre sea mencionado, en este momento se enfoca sólo en ayudar a la Máquina a alcanzar sus objetivos.

"Desde que llegue le tomé mucho cariño, tengo casi dos años, no me quisiera ir sin ser campeón, hemos conseguido Copa MX, la Leagues Cup, pero sabemos que el torneo más importante es la Liga, pero sí me gustaría salir campeón y después poder irme", acotó.

Así mismo, destacó que otro de sus anhelos es emigrar al futbol del Viejo Continente, algo que sabe puede lograr si ofrece un nivel importante.

"Me gustaría Europa, no he sabido de propuestas así, pero sé que si hago las cosas bien acá y en selección se me pueden abrir puertas fuera del país, pero no tengo una que quisiera ir; sea Holanda, España, Inglaterra, yo encantado, pero uno debe ser mejor para que te vean", sentenció.

