Robert Dante Siboldi alza la voz por situación de Veracruz

Alejado del Puerto y enfocado en Cruz Azul, Robert Dante Siboldi apoya a los jugadores del Veracruz, aunque niega que, durante su paso con los Tiburones Rojos, sufrió adeudos.

El entrenador Cementero comentó que es muy importante que exista una reacción y un respaldo para los escualos, quienes han amagado según Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, de no presentarse en el partido frente a Tigres.

"Es momento de meter presión. Los jugadores no la están pasando bien. Hay que dar apoyo", dijo el uruguayo. "El resto de los 18 equipos están al día de pagos pero nadie está exento de situaciones como ésta".

Siboldi entrenó a los Tiburones Rojos durante el Clausura 2019 y no ganó un partido. El sudamericano subrayó que cuando estuvo en el Puerto, no le tocó una situación como la presente.

"Claro que me entristece. Detrás de los jugadores, hay una familia. No es fácil no tener dinero para el supermercado, la renta o escuelas. ¿Quién puede hacer su trabajo tranquilamente con todo eso en mente".

El Celeste no quiso señalar a Fidel Kuri como responsable de la situación, ya que considera que habría circunstancias externas que le prohíben soltar el dinero.

Ha trascendido que varios jugadores no han recibido varios salarios y que la situación en el club está muy complicada, por lo que Siboldi pide que la Federación Mexicana de Futbol reaccione rápido y que arregle la situación. "En otros países, la Liga ya se hubiera detenido".

AJ