''Rifle'' Andrade dice recuperar su nivel

Poco a poco, Andrés Andrade comienza a retomar su nivel futbolístico, ese que se le conoció cuando jugaba para los Esmeraldas de León. Sin embargo una lesión frustró su crecimiento futbolístico ya jugando para el Atlas, al grado de perder la titularidad y poner en tela de juicio su continuidad en la Madriguera.

Hoy, con cuatro fechas de que arrancó el Apertura 2019, el mediocampista colombiano se ha adueñado de un puesto en el once titular del equipo de Leandro Cufré, pocas veces sale de cambio y a cuenta gotas, retoma ese ritmo y ese nivel que lo hicieron llegar como un referente al equipo rojinegro.

''Después de que me recuperé de la lesión, me costó porque subes de peso, falta el ritmo, hay desconfianza en la pierna lesionada, pero la pretemporada y estos partidos me ayudan a confiar en mis capacidades, han llegado los resultados y eso es mucho mejor'', platicó el ''Rifle'' Andrade este martes por la mañana, en conferencia de prensa en La Madriguera.

Previo al entrenamiento, los jugadores del Atlas acudieron a la sala de usos múltiples a analizar el video de lo que han hecho bien y qué han hecho mal en sus compromisos, así como el análisis del rival del fin de semana, el Cruz Azul.

Para el entrenamiento, los seleccionados panamericanos José Hernández, Ismael Govea, Brayton Vázquez y Ulises Cardona ya se hicieron presentes y entrenaron de manera diferenciada al resto del plantel. Se espera que por lo menos dos de ellos puedan salir a la banca el viernes ante La Máquina en el Estadio Jalisco.

