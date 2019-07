Reynoso aprueba la llegada de Oribe 

En un mundo ideal Oribe Peralta debió llegar a Chivas hace cinco años, antes de jugar con el América, pero ahora no queda más que apoyar al delantero, a quien desde el punto de vista del ex capitán Héctor Reynoso, la afición debe arropar, porque el Rebaño necesita de unión para salir del problema de cociente en el que se encuentra.

“Podríamos hacer mucha polémica de ese tema, pero hay que ser objetivos porque lo que necesita Chivas de nosotros los ex jugadores, afición, es buena vibra y que él (Oribe) venga a sumar, que venga con toda esa experiencia que tiene a ayudar a los chavos, porque están carentes de gente que los apoye con grandes ideas, buenos argumentos. Qué mejor que él que ha sido tan ganador en los equipos que ha estado y en la Selección. Eso es lo importante”.

Entiende el malestar que hubo por la llegada del “Cepillo”, ya que proviene directo del acérrimo rival y eso para los románticos del futbol está mal visto, aunque no es la primera vez que sucede, ya que al Guadalajara le ha pasado en otros tiempos.

“Lo de Oribe no es raro, entonces eso es lo que tal vez hubiera sido mejor en su pico más alto de calidad, es ahí cuando deberían de gastar y traerlo para un mejor provecho".

“A la afición le cala eso, todo lo que se habla, de la edad que tiene, de cómo viene y en qué circunstancias llega. Siempre lo he dicho, no es hoy por Oribe Peralta, a Chivas desde hace 20 años, desgraciadamente, a los grandes delanteros se los ofrecen ya cuando van en curva descendente de rendimiento. Puedo hablar de los que me tocaron de chavo, como Luis García, Ricardo Peláez, Carlos Hermosillo, Francisco Palencia, quien siguió creciendo por su impresionante físico; Jared Borgetti, Rafael Márquez Lugo, Carlos Ochoa, ellos todos, se los ofrecieron ya cuando estaban grandes, más de 30 o 33 años”.

Tocará a Tomás Boy sacar el mayor rendimiento del “Cepillo”

Héctor Reynoso vio un público dividido a la llegada del “Cepillo”, desde quienes analizaban el fondo del problema en el que está metido y lo que podía aportar deportivamente para salir de ahí, hasta los más radicales, que aunque tenían claro el problema de cociente que se vive, no lo quieren por venir de las Águilas.

“Desafortunadamente hoy es con un jugador que viene del América, que no nos gusta como Chivas, como aficionados, pero es lo que hay, pero también es cierto que el mercado a Chivas se le cierra y si vieron esa oportunidad, la vieron viable. Confío en que será fructífero el que haya llegado Oribe, porque con la presión que le va a ejercer la afición, andará muy bien”.

El técnico Tomás Boy, ya en su momento ha logrado que varios jugadores resurjan en sus carreras, así que ahora con Peralta eso no está en duda que pueda lograrlo y que se vea una nueva época de Oribe, a buen nivel, siendo líder dentro del campo.

“Claro, Tomás sé que lo sabrá comprometer, que desarrollará un muy buen papel y hará que sirva para el equipo, no tengo duda. No habrá dificultad en eso”, finalizó el ex defensa rojiblanco.