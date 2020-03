Reyes reconoce que jugadores están "jodidos"

Luego de sufrir el descalabro frente a su odiado rival, el mediocampista de los Zorros, Lorenzo Reyes, comentó que él y todo el equipo se sienten frustrados y que ya les da pena intentar justificar sus derrotas.

“La verdad estamos jodidos (...) Estábamos muy ilusionados de que íbamos a conseguir una victoria, la necesitábamos, queríamos brindársela a la gente y a nosotros mismos, pero al final no se pudo dar. Creo que las ganas se dieron, dimos todo de nosotros para conseguir la victoria y no se pudo dar, pero hay que seguir trabajando. Siempre decimos lo mismo, y me da pena ya decirlo después de cinco partidos perdidos, pero es el camino, tenemos que seguir trabajando”, dijo el chileno.

Si bien es cierto que esta mala racha de cinco derrotas en fila inició desde que Rafael Puente tomó el cargo de entrenador en el cuadro del Atlas, Reyes respaldó el trabajo de su cuerpo técnico y expresó que los principales culpables de los malos resultados han sido los jugadores.

“Estamos muy apenados. Es cierto que los responsables somos nosotros (los jugadores), estaba Leandro Cufré haciendo un muy buen trabajo, se fue y volvió otro técnico que está haciendo un muy buen trabajo y los resultados no salen”.

JL