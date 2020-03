Con este grupo, veremos al Atlas campeón: Rafa Puente

Rafael Puente del Río sumó su derrota número 12 de manera consecutiva, de las cuales cinco son al frente del Atlas, golpe duro que aseguró no le merma en entusiasmo para buscar con trabajo, regresar a este equipo al protagonismo y se ve terminando el torneo, porque Grupo Orlegi, lo respalda en un proyecto a largo plazo, en el cual Atlas dará excelentes resultados partiendo del actual fracaso que está viviendo.

“Conozco el futbol por muchos años, he sido gente de futbol toda mi vida”

“Yo nunca me he rendido y nunca me voy a rendir. La directiva no me respalda en el fondo, lo hace manera categórica. El otro día me preguntaron cuál había sido el partido más importante que he ganado, ya se me olvidó ganar porque he perdido varios seguidos y el más importante que he ganado, es el día que firmé con grupo Orlegi, por consecuencia con el equipo de Atlas”.

“Encontrarme con un equipo de trabajo con el que estoy, es sin ninguna duda una bendición. Lo repito, ojalá pueda hacer con su servidor al frente (un equipo ganador). Hoy entiendo que la afición está despechada, molesta y con este grupo, todos los que estamos en la sala (de prensa del Estadio Jalisco) lo vamos a ver campeón y ojalá me toque estar al frente. Conozco el futbol por muchos años, he sido gente de futbol toda mi vida y para encontrar un grupo como en la que tengo el privilegio de estar, no es sencillo”.

Cuando llegó Puente al timón del Atlas, propuso que se “abrocharan los cinturones” (a la afición) porque se iban divertir, en el sentido de que el equipo mejoraría, que jugaría a algo y hoy tras cinco tropiezos de manera consecutiva, insiste en que están en un proyecto que dará dividendos.

“Al menos yo, no había tenido este partido dirigiéndole (Clásico tapatío), nunca había tenido con el respecto para los demás equipos que he dirigido la oportunidad de dirigir este partido tan mediático. No tengo más que palabras de agradecimiento para la afición porque nunca dejó de alentar, siempre lo hizo sin claudicar como lo hizo el equipo, si se reprendió a mis dirigidos porque claudicaron ante el Pachuca hoy no, en ningún momento. Ojalá tuviera la explicación, pero con el trabajo y los pequeños detalles nos han costado”.

Atlas debe mejorar desde su punto de vista el tema de concentración, el juego aéreo porque le han hecho mucho daño a los suyos y eliminando fallas, llegarán pronto los resultados esperados por el cuerpo técnico, plantilla, directiva y afición.

Por lo pronto, Puente tiene todo el diseño de trabajo de la semana, porque tiene el apoyo de la dirigencia para continuar y en su análisis entregado, hay aspectos puntuales que han originado las derrotas, de las cuales no todas son culpa del cuerpo técnico, porque se ha fallado en temas como descuidos en defensa, fallas ante el arco rival, entre otras que se le escapan de la mano al cuerpo técnico.

AC