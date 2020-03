Luis Fernando Tena entiende a Jaime Lozano

El técnico de las Chivas, Luis Fernando Tena, entiende la importancia de contar con los mejores jugadores para el torneo Preolímpico que se celebrará en la perla tapatía, motivo por el cual dará todo el apoyo al técnico de la Selección Sub-23 Jaime Lozano, pero también buscará que no quede tan perjudicado su Chivas, así que buscarán negociar para cambiar el cotejo ante el Querétaro.

“Si claro, es una eliminatoria, son juegos importantes y no nos podemos confiar aunque seamos los locales, entonces lo que se quiera llevar, por nosotros vamos a apoyar a la Selección y a nuestros jugadores, porque ellos quieren vivir esa experiencia. Ahora se entiende que si se llevan a cinco elementos, uno tiene que cambiar la fecha del encuentro”.

Anteriormente si se tenía una cantidad determinada de jugadores a Selecciones, por reglamento se modificaba el encuentro del equipo que aportaba más, eso ha cambiado en el papel, pero Tena apela a una lógica.

“El reglamento es así, está claro pero también es cosa de sentido común porque tampoco estamos obligados a prestar jugadores, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, aunque tampoco se trata de eso sino de ayudarnos unos a otros para que sea lo mejor para todos. El reglamento dice eso, está claro”.

No ve problema alguno el “Flaco” en que se pueda encontrar un arreglo, ya que ambas instituciones no tienen otro compromiso más que jugar la Liga MX y no ve que el Querétaro, pudiera oponerse en un momento dado.

“Si se llevan cinco, obvio que pediremos postergar el partido ante el Querétaro, buscar una nueva fecha porque no creo que sea difícil encontrar un día para poder jugarlo (con plantel completo) ya que ni Querétaro ni nosotros estamos en otro torneo, así que podemos buscar otro día a media semana. Me parece demasiado si te quitan cinco jugadores para jugar un partido, por lo que debemos buscar otra fecha”.

