Respeto teutón

El volante Marco Fabián de la Mora afirmó que en Alemania existe un gran respeto por la Selección mexicana de futbol, equipos que se enfrentarán en la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Ellos nos guardan mucho respeto, saben que hay buenos jugadores en México. Su base es el trabajo, la disciplina, ser intensos, correr mucho, por lo que hay que estudiarlos bien y jugarle al tú por tú”, dijo.

“(Disputar) un segundo Mundial, representar a mi país y estar ahí, depende mí, el que esté mejor es el que irá”.

Manifestó que el hecho de verse las caras con el campeón vigente, y más en su debut en la justa mundialista en Rusia, es algo que los impulsa a ofrecer una gran actuación.

“Es motivante y especial, me parece que nos alegramos porque siempre será un honor enfrentarnos a grandes equipos y México siempre se agranda con estos cuadros, entonces ojalá no sea la excepción”, declaró a la cadena TDN.

Fabián dejó en claro que aunque se tiene una gran consideración por lo que representa el cuadro teutón, en el seno del Tri tienen la mentalidad de lograr una actuación destacada.

“Se tiene el respeto, pero adentro de la cancha es otra cosa, sabemos que es favorito para ganar el Mundial, pero México también es una generación que viene trabajando bien y soñamos con este Mundial”, estableció.

México y Alemania se verán las caras el 17 de junio en el Estadio Luzhniki de Moscú, en el debut de ambos conjuntos en la Copa del Mundo Rusia 2018 en actividad del Grupo F.

Confía en estar en la lista final de Osorio para Rusia 2018

Pese a que Marco Fabián tendrá poco tiempo para alcanzar su mejor nivel, dejó en claro que tiene confianza plena en que estará listo para disputar con el Tri el Mundial de Rusia.

El volante reapareció el pasado domingo en las canchas, en el partido en el que el Eintracht Frankfurt perdió con el Augsburgo, luego que estuvo ausente desde julio pasado por una operación en la espalda.

“Estoy positivo 100%, estoy de acuerdo que me va a alcanzar (el tiempo para llegar al Mundial), ayer (el domingo) me sentí muy bien. Quiero tener más minutos, y estoy con toda la fe del mundo que puedo llegar al Mundial en mi mejor nivel”, dijo el ex jugador de Guadalajara.