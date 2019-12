Renato Ibarra, listo para la final

Renato Ibarra, volante ecuatoriano del América, sólo sufrió molestias en el muslo de la pierna derecha, por lo que se descartó un desgarre y estará disponible para disputar la Final del Apertura 2019 ante el Monterrey.

Hasta ahora la única duda de las Águilas era Ibarra, pero se descartó una lesión de gravedad y podrá ser tomado en cuenta para los compromisos ante los Rayados.

América tuvo ayer una práctica en las instalaciones de Coapa, en la que todos los jugadores reportaron y sólo tendrán descanso hasta el domingo. Los azulcrema se mantienen a la espera del regreso del Monterrey del Mundial de Clubes.

“Los dos estamos en desventaja, ellos porque pueden venir cansados y nosotros relajados, por eso tenemos que trabajar y entrenar mucho”, comentó Richard Sánchez, mediocampista de las Águilas.

“Piojo” Herrera, sin prisa por renovar

Por otro lado, Miguel Herrera está tranquilo por su futuro. De cara a la Final del Apertura 2019, el técnico del América aseguró que no ha tratado el tema de su renovación.

“No lo he platicado, ahorita no, estamos enfocados en la Final, tengo contrato hasta junio próximo, no es la prisa y no es algo que me mueva, espero hacerlo, pero mi cabeza debe estar en que el equipo trabaje y no se caiga”, dijo el entrenador.

“Los números lo dicen, me siento contento en la institución y por la posibilidad de trabajo. Si logramos el título, pondremos también en alto mi nombre y el de mi cuerpo técnico”.

Finalmente, destacó la fortaleza que el Monterrey ha mostrado para instalarse en la Final y en el Mundial de Clubes. “Se fueron en ganar y ganar... y se les dieron los resultados, clasificaron, eliminaron al primer lugar de la tabla (Santos), que ya lo daban por campeón; Monterrey lo hizo bien también contra Necaxa, es su virtud de que están en buen estado físico”, concluyó.