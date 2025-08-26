Martes, 26 de Agosto 2025

Carlos Alcaraz inicia con el pie derecho

El número 2 del mundo se deshizo con autoridad de Reilly Opelka, en su estreno en el Abierto de Estados Unidos de 2025

Por: EFE

El español suma su victoria número 55 del año. AP

Carlos Alcaraz derribó ayer al gigante estadounidense Reilly Opelka en su estreno en el Abierto de Estados Unidos de 2025 y se medirá en segunda ronda con el italiano Mattia Bellucci.

Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo con autoridad de Opelka (número 67) por 6-4, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos, sin ceder un solo juego ante el estadounidense de 2,11 metros.

El español disputó un primer set muy limpio, en el que ganó todos sus puntos metiendo un 85% de sus primeros saques con un 100 % de efectividad. Con 2-2, el murciano quebró el servicio de Opelka para tomar una ventaja que le serviría para apuntarse el set por 6-4.

El duelo se emparejó en la segunda manga, con Alcaraz bajando su rendimiento y Opelka mejorando sus números en el saque. Con 5-5, asomando el 'tie-break', el murciano se llevó un 'break' en blanco para evitar el desempate y cerrar el set al saque.

El tercer set fue un calco del segundo. Con 4-4 en el marcador y el 'tie-break' acercándose, Alcaraz se apuntó un 'break' con una doble falta demoledora de Opelka. Con 5-4 y sirviendo para el partido, el murciano ganó su juego en blanco, sumando así su triunfo número 55 de 2025 en el circuito.

