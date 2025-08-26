Carlos Alcaraz derribó ayer al gigante estadounidense Reilly Opelka en su estreno en el Abierto de Estados Unidos de 2025 y se medirá en segunda ronda con el italiano Mattia Bellucci.

Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo con autoridad de Opelka (número 67) por 6-4, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos, sin ceder un solo juego ante el estadounidense de 2,11 metros.

El español disputó un primer set muy limpio, en el que ganó todos sus puntos metiendo un 85% de sus primeros saques con un 100 % de efectividad. Con 2-2, el murciano quebró el servicio de Opelka para tomar una ventaja que le serviría para apuntarse el set por 6-4.

El duelo se emparejó en la segunda manga, con Alcaraz bajando su rendimiento y Opelka mejorando sus números en el saque. Con 5-5, asomando el 'tie-break', el murciano se llevó un 'break' en blanco para evitar el desempate y cerrar el set al saque.

El tercer set fue un calco del segundo. Con 4-4 en el marcador y el 'tie-break' acercándose, Alcaraz se apuntó un 'break' con una doble falta demoledora de Opelka. Con 5-4 y sirviendo para el partido, el murciano ganó su juego en blanco, sumando así su triunfo número 55 de 2025 en el circuito.

