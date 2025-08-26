Venus Williams regresó ayer a competir en el Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2023 y, a sus 45 años, luchó durante dos horas contra la checa Karolina Muchova, semifinalista en las últimas dos ediciones del torneo, antes de rendirse 6-3, 2-6 y 6-1.

La mayor de las Williams, ganadora de siete 'grandes' en su carrera y doble campeona del Abierto de Estados Unidos, regresó a Nueva York con una carta de invitación del torneo y se despidió de la pista Arthur Ashe ovacionada por el público.

Actualmente en la posición 597 del ránking WTA, Williams compitió en el Abierto de Estados Unidos por vigésima quinta vez en su legendaria carrera.

Apenas fue el tercer torneo para ella en 2025, después del DC Open y el WTA 1000 de Cincinnati, pero la estadounidense mostró un buen nivel de forma y compitió con gran carácter.

Venus estuvo abajo 0-40 en el tercer juego, pero consiguió retenerlo y encadenó tres juegos seguidos para tomar ventaja en el marcador. Unos apuros con el saque le impidieron prolongar ese buen momento y Muchova logró cuatro juegos consecutivos para llevarse el primer set.

Venus disparó su nivel en la segunda manga, para llevársela 6-2. Rompió el saque de Muchova en el primer juego y no dio oportunidad de remontada a la checa.

En el tercer set, la checa no concedió bola de rotura alguna y aprovechó sus dos oportunidades para conseguir los dos 'breaks' que le abrieron el camino hacia el definitivo 6-2.

