Rebaño en el paraíso serrano

No será en las playas de Cancún en donde se realizará la pretemporada del Guadalajara. Tampoco el Puerto de Acapulco recibirá al Rebaño como se tenía pensado tras cancelarse lo que se había preparado en Quintana Roo.

La etapa fuerte de la preparación de las Chivas previo al arranque del Torneo Apertura 2018 será en la Sierra de Mazamitla, Pueblo Mágico de Jalisco, específicamente en el paraíso de Monteverde, que tiene las mejores condiciones para llevar a cabo una pretemporada en forma para un equipo de Primera División, como lo es el Rebaño.

Monteverde es el destino ideal para una pretemporada profesional para equipos de futbol, ya que en este lugar se realizan trabajos de montaña, lo cual ayuda a la condición física de los futbolistas; aunado a esto, el hotel, además de estar rodeado de bosque y con un gran clima en este verano y aire puro, tiene grandes instalaciones deportivas, como cancha profesional de futbol, así como canchas de futbol rápido, tenis, voleibol y basquetbol, que aunque de poco servirán para los trabajos, el nuevo cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, comandado por José Saturnino Cardozo, le sabrá sacar provecho.

“Lo habíamos hablado con José Luis (Higuera) de la pretemporada, que teníamos opción para ir a Acapulco y Mazamitla; a Acapulco, siempre he ido ahí con los equipos que he tenido, pero en esta ocasión hay cuatro equipos ya ahí que están haciendo pretemporada y no tenemos cancha y lo que yo necesito es cancha y no arena, porque mis jugadores no juegan en arena y no juegan en campo de golf, entonces lo que yo pretendo es tener una buena cancha para entrenar. A mí no me interesa tirarle 12 días en la playa a mis jugadores, porque al final ellos no jugarán en la playa, van a jugar en el Estadio Akron, entonces lo que busco es un buen campo y vamos a trabajar ahí”, señaló el ex delantero paraguayo y ahora flamante entrenador rojiblanco.

Además de contar con todas las comodidades deportivas, las instalaciones de Monteverde tienen todo para un buen descanso de los futbolistas, ya que cuenta con cabañas de distintas capacidades, desde las más grandes para ocho personas, medianas para seis y chicas para dos; además hay comedor para 200 personas y cuatro salones en los cuales José Cardozo podrá tener charlas con sus futbolistas.

HISTORIAL

Pretemporadas en Monteverde

• Chivas

• Atlas

• Tecos

• Toluca

• Santos

• León

• UdeG (Leones Negros)

• Dorados

• Celaya

• Equipos de la MLS

• Selección Nacional Sub-20