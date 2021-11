Real Madrid: Victoria fácil ante el Granada para ponerse líder

El Real Madrid demostró con contundencia, que el parón por la fecha FIFA no ha mermado su rendimiento y encadenó su tercera victoria consecutiva en el campeonato liguero, tras imponerse con facilidad por 4-1 al Granada. Victoria que lo sitúa en el liderato provisional de LaLiga.

Los goles merengues cayeron por conducto de Marco Asensio apenas al minuto 4, Nacho Fernández al 25, Vinícius Jr al 56 y finalmente Ferland Mendy al 76 cerró la cuenta para los madrileños. El colombiano Luis Suárez, fue el autor del único tanto de los granadinistas.

Con su victoria, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti es líder con dos puntos de ventaja sobre el Sevilla (2º) y la Real Sociedad (3º), que recuperará la primera plaza si gana este domingo al Valencia (10º).

"Físicamente todos están bien. Lo que me ha gustado es la calidad del juego, hemos salido bien desde atrás. En la segunda parte bajamos la intensidad y a veces no somos muy efectivos cuando tenemos que serlo, esto es lo que menos me ha gustado", analizó Ancelotti.

Invicto desde hace dos meses, el equipo blanco toma color a tres días de un desplazamiento clave en la carrera por los octavos de la Champions League, a la cancha del Sheriff Tiraspol.

JL