David Alaba, primer fichaje de la temporada 2021/22 en el Real Madrid, eligió el número '4' que lució en su camiseta Sergio Ramos hasta el final del curso pasado, cuando se marchó al París Saint-Germain después de concluir su contrato.

El defensa austríaco posó con la elástica blanca con ese dorsal junto a Florentino Pérez después de firmar un contrato por cinco temporadas y antes de dar sus primeras declaraciones como jugador oficial del Real Madrid.

Alaba será un refuerzo polivalente para Carlo Ancelotti. Puede jugar en varias posiciones: lateral izquierdo, central e incluso centrocampista. De momento, empieza su andadura en el club blanco con personalidad tras elegir un número simbólico que lució un jugador histórico para el Real Madrid como Sergio Ramos.

Primeras palabras de Alaba en el Real Madrid

Después de firmar su contrato y de posar junto a Pérez con la camiseta del Real Madrid (con el '4' a la espalda), aportó sus primeras impresiones sobre su nueva aventura en el cuadro madridista antes de ofrecer una rueda de prensa con más declaraciones.

"Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Hoy es un gran día en mi carrera, estoy muy emocionado, orgulloso y agradecido de llevar esta camiseta. Espero que podamos tener muchos éxitos juntos. ¡Hala Madrid!", afirmó antes de fotografiarse junto a su familia y Florentino Pérez y de atender a los medios de comunicación.

Alaba lucirá un número histórico en el Real Madrid en la última década. Cuestionado por qué eligió ese dorsal y qué significa para él llevarlo en el campo, alabó la figura de Ramos y aseguró que intentará imprimir en conjunto blanco su propio carácter.

"Hablé con el club sobre esto y me ofrecieron este número. No había otro gran número disponible. Sé lo que significa este número y es un honor llevarlo. También es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza y liderazgo. Quiero darlo todo", declaró.

"No he venido a Madrid para compararme con otros. Estoy aquí para seguir siendo David Alaba. Pero quiero aportar mis capacidades. Voy a intentar aportar mis fortalezas. A nivel humano voy a intentar ser yo mismo", agregó.

Además, declaró que jugar en el Real Madrid es un "sueño" que cumple porque es el club más importante del mundo. Por eso, está "orgulloso" de haber firmado por el cuadro madridista y reconoció que está "deseando" ponerse la camiseta blanca.

"Decidí personalmente dar este paso para crecer como jugador y como persona. Recibí distintas ofertas y para mí había una opción que era el Real Madrid. Es un sueño cumplido, es el club más grande del mundo. Es el reto que estaba buscando".

