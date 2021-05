Raúl, fuera de la Nations League

Raúl Jiménez ha quedado fuera de la lista definitiva que Gerardo Martino ha dado a conocer para enfrentar el Final Four de la Nations League, con lo que los delanteros tricolores serán Henry Martín y Alan Pulido.

Desde hace una semana, el estratega del conjunto tricolor había adelantado que de no estar listo para jugar, no mantendría al atacante en el listado, ya que ni siquiera tendría caso que hiciera el viaje. Jiménez fue dado de alta hace unos días por el cuerpo médico del Wolverhanpton; sin embargo, adelantaron que no estaría a 100% sino hasta la próxima temporada.

México jugará el 3 de junio en Denver en contra de Costa Rica y en caso de triunfo se enfrentará contra el ganador del juego entre Estados Unidos y Honduras.

Otros jugadores que fueron cortados de la primera lista fueron: Kevin Álvarez, César Montes, Gilberto Sepúlveda, Alan Cervantes, Roberto Alvarado, Sebastián Córdova, Erick Aguirre, Diego Lainez y Rodolfo Pizarro también fueron excluidos de la lista.

El equipo mexicano estará encabezado por veteranos como Guillermo Ochoa, Héctor Morro, Andrés Guardado, Héctor Herrera, mientras que el ataque estará bajo la responsabilidad de Jesús Corona, Hirving Lozano, Henry Martín y Alan Pulido.

MQ