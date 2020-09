Raúl Jiménez no evita la eliminación de los Wolves en la Copa de la Liga

El Wolverhampton cayó eliminado de la Copa de la Liga contra el Stoke City 1-0, del Championship (Segunda división inglesa) en un encuentro en el que el mexicano Raúl Jiménez disputó alrededor de 30 minutos.

Los Lobos se quedan fuera de la segunda copa doméstica en importancia en Inglaterra en segunda ronda y contra un segunda división como el Stoke. Los visitantes asaltaron el Molineux Stadium con un tardío gol de Jacob Brown en el minuto 86 de partido y que dejó sin prácticamente poder de reacción a los de Nuno Espirito Santo.

Wolves, con varios suplentes en el once inicial, como el joven Fabio Silva y Vitinha, de 18 y 20 años, respectivamente, se llevó la primera decepción de la temporada. No fue hasta el minuto 66 que el mexicano Jiménez saltó al terreno de juego, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota y eliminación de su equipo.

El Stoke se enfrentará en la tercera ronda de la Copa de la Liga al Gillingham, de League One (Tercera división inglesa).

AJ