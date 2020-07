Raúl Jiménez es nominado a mejor jugador del mes

Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?



�� Coady

�� Fernandes

��⚪️ Ings

�� Jimenez

�� Martial

⚪️⚫️ Saint-Maximin



�� Cast your vote �� https://t.co/yUl4oMLIlC#PLAwards pic.twitter.com/21mmK17bgg