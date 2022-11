Una de las dudas que han estado alrededor de la Selección Mexicana, a días de que arranque el Mundial de Qatar 2022 es, sin duda, la presencia del delantero Raúl Jiménez, quien se recupera de una lesión, y que en una reciente entrevista con ESPN dio un adelanto de lo que podría ocurrir.

El delantero del Wolverhampton ha estado en duda y no apareció en la última concentración con el Tri, debido a que se recupera de la molestia. En la entrevista, dijo que si no está bien para el 14 de noviembre dará un paso al costado con la intención de que alguien más ocupe su lugar.

"Sí, lo he pensado (quedar fuera de Qatar 2022). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo", le dijo al periodista Mauricio Ymay. "Si no me siento en condiciones… hasta aquí llegué, y a desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré".

Será justo ese día cuando el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo "Tata" Martino presente la lista definitiva de convocados al Mundial, por lo que Raúl Jiménez podría hacerse a un lado al no estar listo para disputar la competencia de la FIFA.

"Si mañana fuera 14 de noviembre, difícil. A como he ido evolucionando, siento que puedo. Él mismo lo ha dicho (Tata Martino), me va a aguantar hasta lo último".

Raúl también señaló que no jugará este fin de semana con el Wolverhampton en acciones de la Premier League, y que no descarta que al término del Mundial de Qatar 2022 ingrese al quirófano.

