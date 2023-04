Raúl Jiménez vive su peor momento desde su llegada Wolverhampton y por cuarta ocasión no fue convocado por su técnico.

Cabe destacar que el jugador mexicano se encuentra en óptimas condiciones para tener actividad en el terreno de juego y no ha tenido minutos por decisión técnica del entrenador español Julen Lopetegui que, ante la sequía goleadora del delantero mexicano, ha decidido tomar en cuenta antes al brasileño Matheus Cunha y al también español, Diego Costa.

Parece que esta decisión táctica le ha venido bien al equipo, logrando tres victorias (1-0 vs Chelsea, 2-0 vs Brentford y 2-0 vs Crystal Palace), con tan solo una derrota (2-1 vs Leicester City) en los cuatro partidos que Jiménez no ha salido ni a la banca.

El canterano americanista logró recuperarse físicamente de una gran manera después de su lesión en el cráneo, pero es en la cancha donde no ha podido encontrar de nuevo ese nivel de delantero de élite que tenía en el pasado, por consecuencia, Lopetegui comentó hace algunas semanas que “El Lobo de Tepeji” tuvo la oportunidad de ponerse al 100%, pero prefirió ir al Mundial, competencia en la que tampoco destacó.

¿Qué dijo la esposa de Raúl?

Ante la ausencia de su esposo en el partido vs Crystal Palace, Daniela Basso, esposa de Jiménez y madre de sus dos hijos, arremetió contra el club y dejó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Lealtad? Ser leal es romperte la cabeza y aún así estar aquí al pie del cañón”.

Tras la polémica publicación, usuario no tardaron en arremeter contra la esposa del futbolista azteca: "No tiene nada que ver, cuando un jugador no rinde, no juega y se acabó. Y yo siempre he sido fan de Raúl”. “Mija, tu esposo prefirió irse al mundial saliendo de una lesión, sin ritmo ni nada y ahora lloran porque no lo toman en cuenta. Hay que ser mas humildes y no tan avariciosos”, fueron algunas de las reacciones.

Queda esperar para saber si el que fue alguna vez ídolo del Wolverhaptom saldrá del club en el próximo mercado de transferencias o logrará recuperar su nivel para ganarse la confianza de Lopetegui y regresar a la alineación titular.

