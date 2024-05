Wendy Guevara se besa con Raúl Araiza y habla mal de Madonna

La ganadora de la Casa de los Famosos, Wendy Guevara, estuvo de invitada en el programa Hoy y sucedió de todo durante su estancia en el matutino, así mismo en la entrevista se aprovechó para preguntarle sobre su reciente participación en el concierto de Madonna.

Raúl Araiza y Wendy se besan durante el matutino.

El momento sucedió cuando la conductora Andrea Legarreta procedió a presentar a Wendy, quien se acercó a saludar a los demás conductores y cuando tocó el turno de Araiza ninguno de los dos calculó la distancia y terminaron dándose un beso en los labios.

Los compañeros de ambos comenzaron a reírse, mientras que Wendy Guevara de inmediato exclamó: "agradéceme que estás comiendo puro colágeno".

Esto dijo Wendy de Madonna

El momento más polémico de la charla sucedió cuando a la influencer se le preguntó cómo había recibido el momento en que participó en el show de Madonna y si es verdad que la artista la regañó en el escenario.

Guevara reconoció estar molesta por la forma en la que la intérprete de “Vogue” la trató cuando acudió como invitada a su show, además, enfatizó diciendo que desde que pudo estar en el celebration tour de la cantante ya no come papas con chile.

"A Madonna no le gusta eso "ya no como papas con chile desde que me subí con Madonna, ya no".

Andrea Legarreta intervino en la entrevista y agregó: "¿Y a Madonna qué le gusta?", a lo que Guevara sin pensarlo, respondió: "¿A Madonna qué le gusta? Sentar a la gente bien feo cuando le robas el show (...) es que sentó a todos, no nada más a mí, a todos sentó, pero nada más ahí le encargo, pero no me quiero molestar, no me quiero molestar".

¿Por qué Madonna está molesta con Wendy?

El conflicto sucedió cuando tocó el turno de Guevara para subir al escenario con la estadounidense, esta la sentó, pues Wendy intentó interactuar con los bailarines.

