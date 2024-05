Natalia Jiménez rompe el silencio sobre su estado de salud

Ayer miércoles, trascendió en los medios de comunicación que la cantante española Natalia Jiménez había sido hospitalizada por supuestas complicaciones con su voz . Esto ocurriría después de que diera un concierto en la Arena Ciudad de México el fin de semana, con el que celebró sus 20 años de trayectoria.

Fue la propia artista quien publicó un video en sus redes sociales, donde se le ve desde una cama de hospital, mientras un médico le administra lo que parece ser un aerosol en la boca, junto con imágenes del interior de su garganta.

"Nadie sabe lo que debemos enfrentar a veces. Los cuidados, enfermedades y todo lo que tenemos que superar para estar arriba del escenario haciendo lo que tanto amamos" , escribió la exintegrante de La Quinta Estación en Instagram, junto al material audiovisual.

De acuerdo con información de "De Primera Mano", Natalia aparentemente se sometió a una laringoscopia por complicaciones en sus cuerdas vocales. No obstante, la voz de "Creo en mí" subió un nuevo otro clip para aclarar su estado de salud y tranquilizar a su audiencia.

Natalia aseguró que el primer video pertenece solo a una revisión médica que le hicieron debido a que este mes no se ha sentido muy bien. "Me dio una faringitis, una otitis y todo lo que acaba en itis, hace como tres semanas", expresó.

Añadió que, luego de dar una presentación en Aguascalientes en el Festival Artístico por el Día del Maestro y su reciente evento en la capital del país, no estaba al 100% recuperada y tuvo una recaída.

"Entonces tuve que ir de nuevo con mi doctor a que me hiciera nuevos análisis y me recomendaron que me quede en casa. Muy tranquila", añadió.

Explicó que continúa en proceso de recuperación, pero dentro de lo que cabe está bien. "Tengo limitada la actividad física y demás pero tranquilos. Este sábado y domingo me van a estar viendo. El sábado daré una sorpresa en Ciudad de México y el domingo voy a estar en Manzanillo", añadió.

Asimismo, agradeció las muestras de afecto y preocupación de sus fanáticos y de los medios.

