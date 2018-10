Raúl Gudiño: el movimiento que cambió una carrera

Tomás Toxqui fue el contacto directo para lograr el cambio. Raúl Gudiño no estaba feliz en Atlas pese a estar disputando un puesto. El hoy arquero de Chivas buscó la manera de irse de la institución rojinegra, entrando Toxqui a escena, quien en las Fuerzas Básicas del Guadalajara colaboraba en la formación de arqueros.

Toxqui recibió la llamada de Gudiño. Se encontraron para ver sus cualidades, anotar detalles importantes y así poderle vender la idea a sus superiores de que Raúl era un portero capaz. Las charlas desde el primer día fueron cordiales, sabiendo los padres del arquero que no sería un día de campo ir al equipo más popular.

“Sus papás me hacen la invitación, Raúl Gudiño estaba en Atlas y nos invitan a verlo para buscar llevarlo a Chivas. Lo vimos, le hicimos la invitación y lo trajimos, pero no llegó a ocupar un puesto, tuvo que ganarlo desde abajo. Sabía desde que llegó que tenía que picar piedra, pero desde el primer instante demostró que está hecho para grandes cosas, por algo está donde está”.

Una vez llegando al Guadalajara, le leyeron la cartilla tanto a padres como al jugador. Todo estaba listo para que Gudiño se desarrollara, pero había que esperar los tiempos indicados y no se fuera a mal interpretar el movimiento.

“Lo único que me enteré es que estaba interesado en crecer en Chivas, en desarrollarse acá y no en Atlas. Esperamos a que diera las gracias allá, esperamos un tiempo para que llegara y lo metimos dentro del proceso de visorías. Trabajamos su inicialización para que no llegara desde abajo en el proceso”.

Toxqui, quien por muchos años fue auxiliar en distintas categorías en Chivas, precisó que Gudiño es uno de los arqueros con un futuro prometedor, toda su vida la ha dedicado a entrenar, a ser disciplinado, no tiene problemas de ningún tipo en todo su crecimiento y está seguro que será uno de los contendientes a la portería para Qatar 2022.

“El portero mexicano ha crecido en la parte física, que es algo llamativo, se mejoraron condiciones en muchos aspectos, como técnica individual y eso provocó que los mexicanos se estuvieran quedando con las plazas de porteros, que ya no vinieran tantos extranjeros”

Inquebrantable

Recordó Tomás Toxqui que el 17 de octubre de 2017 Raúl Gudiño padre se comunicó con él para preguntarle si estaba siguiendo el partido del APOEL Nicosia, ya que el arquero que llevó a Chivas ya estaba haciendo historia, pues estaba debutando en la Champions League.

“Yo estaba en Estados Unidos, me habló y me dio la noticia. Recuerdo que en el lugar donde estaba pedí que me pusieran la Champions, fue ahí cuando vi al muchacho de entonces 21 años jugando contra el Borussia Dortmund. Me acuerdo que le anotaron a los 22 minutos de estar en el campo. Fue también el debut con el APOEL”.

El mentor de Gudiño aceptó que la garganta se le cerró al ver a su pupilo jugando en el torneo más importante a nivel de clubes.

Recuerdos a flor de pie

Tomás Toxqui se emociona con los logros de Raúl Gudiño. EL INFORMADOR / A. Ramírez

Algo que Tomás Toxqui le aplaude a Raúl Gudiño es la mentalidad que éste tiene. Jamás se da por vencido ante algún problema, siempre busca la mejor solución y por trabajo no hubo queja de ningún tipo; siempre se entrega, se esfuerza con disciplina, lo cual ha sido determinante en su crecimiento personal así como en el profesional.

“Es una persona que está bien guiada, no solamente por los valores que tiene, lo que le han inculcado, sino por todos los consejos que recibe en casa, el ejemplo de cómo trabajar lo tiene en casa y me da mucho gusto, que alguien en quien hice todo para apoyarlo esté triunfando de la manera en que lo está haciendo ahora”.