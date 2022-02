Rafael Nadal: México siempre me ha hecho sentir querido, aseguro el tenista

Para nadie es un secreto el cariño que existe entre México y Rafael Nadal, y previo a que debute dentro del Abierto Mexicano de Tenis, el tenista español dejó en claro lo que siente por nuestro país y por su gente.

"En Latinoamérica siempre me he sentido muy querido, aquí en México no es ninguna excepción. No sólo en Acapulco, he estado en muchos lugares del país y siempre he sentido el cariño y el apoyo de la gente, no puedo darles más que gracias por la bienvenida que siempre me dan, ya sea para jugar o de visita", comentó.

Será este martes después de las 20:00 horas, tiempo del centro del país, cuando Nadal debute en este certamen en contra del estadounidense Denis Kudla, el número 100 del ranking mundial.

En caso de ganar esta edición del Abierto Mexicano de Tenis, Nadal llegaría a cuatro títulos y se convertiría en el máximo ganador del certamen junto con su compatriota David Ferrer y Thomas Muster.

JL