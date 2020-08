Rafa Puente, obligado a sumar

Seis derrotas en siete partidos dirigidos entre dos torneos con los rojinegros del Atlas, el Clausura 2020 y el Guard1anes 2020, han sido suficientes como para que Rafael Puente del Río se vea obligado a ganar como sea esta noche, cuando enfrente a los Pumas.

Desde que comenzó el actual certamen, el estratega de los Zorros sabía que su crédito era reducido, debía ganar por lo menos cuatro de los primeros nueve puntos o bien, su puesto estaría en riesgo y la dirigencia se vería obligada a tomar decisiones fuertes en cuanto a cambio en el timón. De entrada, ya perdieron los primeros tres ante Tijuana, le quedan seis por disputar en ese “ultimátum”, por lo que ganarle a Pumas, o aunque sea obtener un empate y dependiendo de las formas, Puente del Río pondría en riesgo su continuidad.

Atlas no la tendrá nada fácil hoy a las 19:00 horas, ya que entre lesionados, suspendidos y contagiados de COVID-19, Rafael Puente se ve obligado a realizar modificaciones, sobre todo en su defensa central, ya que Anderson Santamaría sigue recuperándose de una lesión, Brayton Vázquez está suspendido y Germán Conti es probablemente uno de los positivos por coronavirus, por lo que Jesús Angulo entraría al quite en ese sector de la cancha. El medio campo también sufriría modificaciones, pero para bien, con el regreso de Lorenzo Reyes, quien no pudo estar en el partido de debut en la frontera ante los Xolos.

Por otro lado, Pumas llega a este partido luego de haber derrotado en la Jornada 1 a Querétaro, sin embargo, sigue sin tener a un entrenador oficial, ya que cuentan con el interinato de Andrés Lillini y la directiva azul y oro sigue sin dar un anuncio oficial sobre el nuevo timonel universitario; además de que el capitán Andrés Iniestra fue expulsado y será una baja sensible para el equipo de la capital.

JL