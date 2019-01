Quieren a Lainez un torneo más

La permanencia del volante Diego Lainez al menos seis meses más, es algo que le agradaría al presidente deportivo del América, Santiago Baños, quien, sin embargo, señaló que en los próximos días podría resolverse su traspaso al futbol de Europa o su permanencia.

“Aún no hay nada cerrado, tenemos prácticamente todo el mes para hacer negociaciones. Hasta el día de hoy no hay nada oficial ni nada cerrado, pero a mí me gustaría que se quedara por lo menos seis meses más”, dijo.

Manifestó que el joven elemento demostró su calidad y que sin duda su aporte fue importante para la obtención del título del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Es un jugador importante, titular, pero veremos qué pasa, puedo entender que es importante que el jugador mexicano salga y se pruebe en Europa, pero Diego ha sido clave para el campeonato”, declaró a ESPN.