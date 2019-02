Quiere “Cone” el título en la cancha

Cuando el Guadalajara fue campeón, Isaac Brizuela estaba en recuperación tras la lesión que le ocasionó Rubens Sambueza, título que disfrutó el “Conejito”, pero quiere saber qué se siente obtenerlo siendo protagonista, colaborando en cancha y siendo referente en el Rebaño.

Tiene claro que para escribir su nombre con letras de oro en las páginas de la institución debe levantar títulos.

“La ilusión que tengo con el club es entregarle más títulos, convertirme en un referente para esta institución, sé que tengo edad para trabajar en eso y tratar de igualar o tomar aspectos de Jair (Pereira) que es referente, el que te exige, regaña para darle para adelante. Tomar los buenos hábitos y aprender de esa gente que tiene ese don. Me voy a entregar en cada partido, tratar de ayudar a que mis delanteros tengan más oportunidades de gol y sueño con un título estando en el terreno de juego, porque el último me tocó estar lesionado, así que en mi mente está el levantar un trofeo”.

Brizuela tiene más responsabilidad en el equipo, ha sido uno de los jugadores más regulares en los últimos torneos y entiende que debe cargar ya con muchas cosas, como el colaborar con los jóvenes, lo cual ha estado haciendo y queda corroborado con su extensión de contrato, el cual desea honrar con resultados positivos en lo individual y colectivo.

“Agradezco a la directiva el interés que tuvo en mi persona y muy ilusionado de pertenecer a esta institución, de alargar mi contrato y comprometido a entregarme de aquí a lo que me queda; no dejar de luchar como en algunos torneos y entregarle títulos a este club que ha puesto en mí mucha confianza. Tratar de ser buen ejemplo para la gente de cantera y ser eso, un gran ejemplo. Ya tengo edad para tener un poco más de carácter y ser un buen líder, lo estoy trabajando y es algo que me compromete”.

“Conejito” entiende la exigencia de un equipo grande, cuando se gana hay cuestionamientos porque las formas son importantes.

“Es parte de estar aquí, que se exige semana tras semana, que si ganas un partido de buena manera y luego empatas o pierdes va a haber críticas. Uno estando aquí se da cuenta de la grandeza, debemos estar preparados y hacerle saber a la afición que el equipo está con la misma idea”.

A los seguidores rojiblancos le tiene un respeto grande, porque ellos tienen la mejor opinión y entiende cuando hay abucheos, lo cual hasta cierto punto es normal cuando no se gana, como en el cotejo anterior frente Veracruz.

“La afición está en su derecho y paga su boleto, quiere espectáculo y que su equipo gane. Aprender a manejar ese aspecto y saber que son temas donde se debe decidir cada situación del partido y no engancharnos. Sí estar al pendiente porque van a exigir semana tras semana y al igual que nosotros, quieren que el equipo sume de tres. Saber que vamos por buen camino, que el equipo está trabajando bien, hay que afinar detalles y mantener la línea”.