Que no fueron groseros con aficionados

El volante de la Selección de México, Héctor Herrera, afirmó en conferencia de prensa que no hubo una falta de respeto para los dos aficionados que esperaron a los jugadores a su llegada al hotel en Bermudas la noche del miércoles, ya que los seguidores están hospedados en el mismo hotel y hasta les pidieron que no los fueran a abrazar, para que pudieran mostrar sus banderas.

“No creo que haya sido una falta de respeto hacia ellos, porque son sólo dos personas y están en nuestro hotel. En cualquier momento pueden tomarse fotos. El señor estuvo platicando conmigo antes de la salida, dijo que no quería que lo fueran a abrazar”, dijo Herrera, previo al debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“HH” aclaró que no fue “por falta de educación”, y que muchos jugadores jóvenes “no se acercan por pena”.

La polémica surgió a partir de un video en el que un par de aficionados están esperando a los convocados, pero ninguno se acerca a saludarlos.

“Hay muchos jóvenes y a veces no se acercan por pena. En mi caso, tampoco fue una grosería hacia las personas que están ahí, porque están hospedados en el hotel y han tenido la oportunidad de cruzar palabras con uno que otro jugador. Siempre intentan hacer una película de nada y no se dan cuenta que los demás hablan, no sólo es hablar de mí, de Héctor Herrera, es hablar de la Selección mexicana, que incluye a todo México y eso nos crea una mala fama mundial”.