Que el ascenso se gane en la cancha: Ismael Valadez

Mucho sonó ya el hecho de que ni Alebrijes de Oaxaca, ni Cafetaleros de Tapachula podrán conseguir el ascenso al máximo circuito aunque lo disputen en la cancha y tengan los merecimientos deportivos, esto debido a que ambos conjuntos no cumplieron con el cuaderno de cargos impuesto por la Liga MX y no les fue otorgado el Certificado para poder estar en el máximo circuito. Ante esto, el vocero de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Ismael Valadez alzó la voz y dijo que el ascenso se debe ganar en la cancha y no en los escritorios.

“Es injusto estar en la Liga de Ascenso y no poder ascender, pues qué haces aquí”

“Yo en lo personal pienso que el ascenso se tiene que ganar en la cancha, ya todo lo demás, lo administrativo, la infraestructura de los equipos sale sobrando, tanto así que podemos ver los modelos que hay en Europa y hay estadios que le caben nueve o 10 mil aficionados, así que ojalá se piense mejor y sea todo en cuanto a rendimiento”, dijo el delantero de los Leones Negros y miembro activo de la AMF, quien declaró también que lo que viven estos equipos “es injusto estar en la Liga de Ascenso y no poder ascender, pues qué haces aquí”.

Por lo pronto, y ante la especulación de si se jugaría o no este partido entre Alebrijes y Cafetaleros, todo parece indicar que sí se llevará a cabo y el partido de ida será el próximo sábado 5 de mayo en punto de las 20:30 horas en el Estadio Olímpico de Tapachula.

RR