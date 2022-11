La Selección de Bélgica hizo su debut en el Mundial de Qatar 2022 y lo hizo llevándose los tres puntos ante su similar de Canadá, en un partido en el que la escuadra norteamericana lució una gran versión y el conjunto europeo sufrió de más.

Uno de los líderes del conjunto belga es Kevin De Bruyne, quien fue nombrado como MVP del partido, pero para sorpresa de todos, el futbolista del Manchester City admitió no merecerlo, pues siente que no estuvo a la altura.

"No me parece haber jugado tan buen partido. No sé por qué me he llevado este trofeo. Quizá por mi nombre y reputación", lanzó De Bruyne.

En la misma línea se mantuvo sobre su análisis del partido, pues aunque destacó la importancia de sumar los tres puntos, también hizo autocrítica con el mal partido que cree que hicieron a nivel colectivo e individual.

"Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo. No supimos construir las jugadas. Pero sabemos lo que tenemos que cambiar. Nos faltó precisión, incluso por mi parte, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir", sentenció el centrocampista.

