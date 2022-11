A una semana de que la Selección Mexicana de Futbol se enfrente a su primer rival, Polonia en el Mundial de Qatar 2022, los tapatíos son escépticos con la posibilidad de que el Tri supere su mejor participación, la cual fue hace 36 años cuando pasaron a Cuartos de Final, donde empataron con Alemania a cero goles, pero ya en penales perdieron 4-1.

Para los mexicanos aún no consideran que puedan romper esa malaria de pasar más allá del famoso “Quinto Partido”, ya que no observan un orden táctico, además de carencias de goles y delanteros. Algunos optimistas tienen la esperanza de terminar en segundo lugar en la fase de grupos, pero el siguiente partido en octavos será complicado.

Tatalla Esparza, aficionada rojinegra considera que México ni siquiera de la Fase de Grupos va a pasar.

“Sí lo voy a ver, no creo que pasemos de la primera ronda, no creo, es muy complicado ojalá y sí. A parte no traen seleccionados de Atlas, mayor error”, dijo.

Angélica y Edwin, una joven pareja, señalan que es poco lo que ven de futbol, pero cuando juega la selección sí apoyan y esperan que pasen de octavos.

“No somos mucho de futbol, pero siempre cuando juega México uno tiene que darles los mayores ánimos y tener esperanza de cuando menos, nos den más partidos de los de la primera fase. Esperemos que se gane”, acotaron.

Brenan Herrera dice que son varias las carencias que ha observado en esta selección, falta de delanteros y que no hay líderes comprometidos.

“La neta siento que no va a pasar de la fase de grupos, no hay delantera, están lesionados y los que traían ritmo no se los llevó. El único que parece que pone orden es Guardado, pero pocas veces, falta otra persona que también sea líder”, acotó.

Por su parte, Eduardo de León se mostró optimista de que por fin esta selección terminará con la maldición de no pasar al quinto partido.

“Se tiene que llegar ahora a cuartos de final, se tiene que llegar, ya de tantos intentos. Se ven ya mejores y van a seguir creciendo. Argentina es el más complicado, con Polonia y Arabia Saudita van al plato, no son tan complicados”, resaltó.

También Jorge Guerrero consideró que el rival más complicado será la selección Argentina, y el partido más sencillo con Arabia Saudita.

“El más complicado será Argentina y el más fácil Arabia. El Tata (Martino) estuvo muy renuente con la selección de los jugadores, el señor debería ser más humilde y aceptar recomendaciones o críticas”, manifestó.

JL