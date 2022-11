Andrés Guardado quiere acabar con el tema de la camiseta de la Selección Mexicana, que supuestamente Lionel Messi pateó en el vestidor argentino, después del juego entre selecciones en el Mundial de Qatar 2022.

Esa supuesta acción provocó que el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, reaccionara y amenazara a Messi, por haber "deshonrado" al país.

El mexicano confesó que fue él quien intercambió la camiseta con Messi, y pidió calma, solicitó al boxeador entender lo que pasa en los vestuarios después de un juego.

"Desgraciadamente, 'Canelo', a lo mejor, no entiende lo que se vive en un vestuario. Puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado que, para mí, me parece una tontería. Lo que se está hablando no tiene la mayor importancia", dijo en entrevista a TyC Sports.

Sabe el veterano todo lo que ocasionó la imagen y todo lo que se ha generado alrededor:

"'El Kun' (Sergio Agüero), Césc Fábregas, todos los conocen a Leo, saben que no es capaz de algo así… He tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo (cuando le pidió una fotografía con él) y sé la persona que es Leo. No hay ningún problema".

