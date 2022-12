La eliminación de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, ha estremecido al futbol mexicano y una de las voces más autorizadas del balompié azteca, Benjamín Galindo, señaló que debe hacerse un análisis tras el batacazo.

El "Maestro", en entrevista para Fútbol de Primera Radio señaló que desde la Federación Mexicana de Futbol debe venir ese análisis, pues desde su opinión el futbolista mexicano tiene el talento necesario.

"Hay que ver qué estamos haciendo mal, analizar para mejorar, para no seguir ese camino. Desde nuestra federación, nuestro futbol, debemos ver lo que se está haciendo mal. Tenemos que cambiar, hay mucha calidad en el futbolista mexicano, pueden jugar en cualquier parte del mundo", exhortó el exjugador.

Sobre el futbol mexicano, Benjamín Galindo agregó que también debe analizarse la cantidad de extranjeros que hay en la Liga MX, pues señaló "Tiempo atrás, había 3 o 4 extranjeros y todos eran ídolos. Hoy en día, sin menospreciarlos, ni siquiera los conoces".

En específico, sobre los partidos ante Polonia y Argentina, Benjamín Galindo explicó que al conjunto Tricolor le faltó buscar la portería rival, pues en defensa cumplió con los deberes.

"Ante Polonia se cumplió, aunque faltó buscar el área rival. Contra Argentina no fue un gran partido de México, cuando teníamos la pelota no tuvimos facilidad para atacar e ir a hacerles daño. Me gustó el primer tiempo, no tuvo muchas opciones Argentina, Messi estuvo lejos de hacer daño. En el segundo tiempo, la falta de gol, lamentablemente no teníamos en quién tener una esperanza. Sabíamos que Raúl no estaba bien, lamentablemente no llegó bien y eso perjudicó a México. Su nivel era altísimo, pero no llegó bien", explicó el "Maestro".

Finalmente, Benjamín Galindo dijo que espera que en la Federación Mexicana se tomen las decisiones correctas para el futuro de la Selección Mexicana y que exista una certeza con el proyecto que quieran llevar a cabo.

JL