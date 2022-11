El Mundial de Qatar 2022 ha iniciado y con ello las calles qataríes se han llenado de fiesta, música y un gran ambiente. Sin embargo, en la justa mundialista no se está exento de los momentos desagradables y ese fue el caso de la periodista argentina Dominique Metzger, quien fue asaltada en Qatar mientras grababa contenido para su trabajo.

La periodista relató que le robaron su cartera, donde tenía las tarjetas de crédito, dinero y documentos. Todo esto sucedió en Doha, Qatar y según contó Dominique Metzger, el robo se habría dado cuando ella grababa contenido para el canal de televisión en el que labora. Ella preparaba una cápsula donde convivía con la gente nativa del lugar.

Al llegar a la Comisaría de Doha, Dominique Metzger relató que se llevó una sorpresa cuando presentó la denuncia y es que las autoridades le aseguraron que el delincuente aparecería y le dieron a elegir el castigo que quiere que se le imponga al ladrón.

"En un momento, lo más complejo para mí fue cuando las autoridades me aseguraron que iban a localizar al responsable con detección de rostro y me dijeron: ¿Qué quieres que haga la justicia? ¿5 años de cárcel, que los deportemos? Me preguntó a mí, que tome yo la decisión", relató la periodista.

Dominique Metzger se quedó sorprendida ante las reiteraciones de que fuera ella quien decidiera el castigo para los ladrones y confesó que solo pidió que recuperen sus papeles.

El caso de la periodista se ha hecho viral y es que el hecho de que las autoridades le ofrecieran elegir el castigo de los responsables sorprendió a propios y extraños.

JL