Al ser países lejanos y de confederaciones diferentes, pudiera pensarse que Argentina y Australia no tienen historia alguna que pudiera comenzar a forjar una rivalidad deportiva importante, sin embargo esto no es así debido a que Qatar 2022 no fue el primer escenario en donde ambas selecciones se midieron por algo de trascendencia histórica.

Este duelo en la Copa del Mundo (victoria de 2-1 a favor de los sudamericanos) significó la octava ocasión en que se ve las caras en contra de Argentina, pero hace 29 años fue cuando se vivió el primer momento de extrema tensión entre ambos equipos.

Esto tuvo lugar en la Repesca intercontinental para asistir a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, pues en ese entonces el equipo que aún contaba con Diego Armando Maradona jugó a ida y vuelta contra los “Socceroos” por un boleto a esa justa mundialista.

El primer duelo se disputó en territorio australiano y terminó con empate a un gol por bando, esto para que el partido definitivo tuviera lugar en Argentina y se definiera por un solitario tanto de Gabriel Batistuta.

En total, Australia sólo ha ganado un partido en contra de los sudamericanos, y ahora han sufrido un nuevo tropiezo que los dejó fuera de los Octavos de Final de esta Copa del Mundo de Qatar 2022.

El resultado en este encuentro fue un apretado 2-1 que incluyó goles de Lionel Messi, Julián Álvarez y un autogol de Enzo Fernández, jugadores que definieron el rumbo en este encuentro disputado dentro de la cancha del Ahmad bin Ali Stadium.

Ahora, después de este compromiso que significó el partido número mil en la carrera de Lionel Messi, Argentina tendrá que medirse contra los Países Bajos en la ronda de los Cuartos de Final.

