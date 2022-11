Hizo recordar a Javier "Chicharito" Hernández que rompió en llanto en la Copa del Mundo de Rusia 2018 al escuchar el Himno Nacional Mexicano. Ahora el que hizo que todo México se estremeciera fue Alexis Vega, justo cuando las notas sonaron en todo lo alto del Estadio 974 y al finalizar el encuentro, el futbolista de las Chivas relató su sentir en ese momento.

"Me vino a la mente todo lo que he pasado, todo lo que había sufrido para llegar aquí y claro que me ganó el sentimiento, un sentimiento muy bonito". Y es que no fue solo durante el Himno, sino que desde que se acercaba al estadio, en el autobús, "se me puso la piel chinita, vinieron a la mente muchos recuerdos, y se me salieron las lágrimas".

Sin embargo, es momento de darle vuelta a la página, el empate no fue del todo bueno y ahora el Tricolor se jugará todas sus cartas ante Argentina el próximo sábado, sin es que quieren avanzar a Octavos de final en esta justa mundialista de Qatar 2022.

"Ahora hay que pensar en Argentina, y saber que le podemos hacer un buen partido. Esto tiene que ser partido a partido, paso a paso; somos un equipo que siempre ha ido al frente, y que cuando lo necesitamos aparece Memo un portero con jerarquía que nos ayuda en los momentos complicados", explicó el delantero mexicano.

