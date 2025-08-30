Agotados los números del 21K del Atlas

Para la edición número 36 del Medio Maratón del Club Atlas que se efectuará el domingo 7 de septiembre a las 06:30 de la mañana, los siete mil números disponibles se han vendido, por lo cual se espera que esta edición sea exitosa como todas las anteriores.

Atletas confirmados

Los campeones de la edición anterior volverán a correr este magno evento.

Isabel Oropeza, viene por su cuarto triunfo consecutivo para igualar a la ganadora de la primera edición Emma Cabrera Palafox.

En la rama varonil está confirmado el de Zacatecas, Saúl Acosta, entrenado por Ramón Díaz quien amenaza para ganar la segunda consecutiva.

Fiesta previa

En las conferencias del sábado 6 de septiembre en el auditorio están confirmados Jorge Cuevas, quien editó un libro apoyado con el atleta importante Juan Luis Barrios. El médico especialista en psicología, que ha sido corredor y periodista por muchos años, Marco Antonio Sánchez Rentería, hablará de salud mental en el deporte.

Por su parte Dionisio Cerón, quien ha sido uno de los mejores corredores de ruta en la historia de nuestro país, ganador en tres ocasiones del maratón de Londres, Inglaterra, poseedor del récord del mundo de medio maratón en los 90, medalla de plata en el Mundial de atletismo en la prueba de maratón en el 95, hablará sobre sus confesiones para estar en ese nivel.